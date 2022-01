Nominations à l'Agra

Le service GLA récemment créé a pour vocation d’offrir un parcours et une expérience achat réussis. Ce nouveau service s’inscrit totalement dans la recherche, l’innovation et la qualité que le groupement s’attache à garantir.

Pour mener cette nouvelle équipe attachée à ce service, Marianne Negrier a été nommée responsable et a pris ses nouvelles fonctions en fin d’année. Marianne évoluait au sein du groupement depuis 5 ans pour s’occuper de la gestion de stocks et des tarifs. Elle a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur automobile et l’aftermarket à son actif qu’elle compte mettre à profit dans ses nouvelles fonctions.

Pour sa part, Lionel Olivier, directeur de la plateforme marseillaise du groupement se voit confier la direction logistique exploitation du groupe. 1an et demi après sa prise de poste sur Marseille où il a su démontrer ses compétences et mettre à profit ses 30 ans d’expérience dans le monde de la rechange, il prend désormais en charge les 8 plateformes du groupement. Il confie son ancien poste à Islam Bouchareb qui travaillait déjà sur la plateforme depuis son ouverture. Ce dernier aura pour mission de poursuivre le très bon travail déjà réalisé en insufflant encore plus de dynamisme.

La création de ce nouveau service et la nomination de ces trois professionnels marquent une étape importante dans le renforcement des capacités d’exécution et d’innovation à court, moyen et long-terme du groupement qui ne cesse de se développer.