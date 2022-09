Nominations chez Autodistribution

Matthieu Sempé, 43 ans, a rejoint Autodistribution en 2019 en tant que responsable grands comptes VL après des parcours significatifs chez des équipementiers fournisseurs tels que Honeywell (ex Allied Signal) entre 2006 et 2014, et DRiV (ex Federal Mogul) entre 2014 et 2019. Matthieu Sempé est diplômé de l’EM Normandie Business School. Il prend la direction des grands comptes VL.

Stéphane Montagne, 52 ans, a commencé sa carrière chez Autodistribution en 1994 en tant que responsable de secteur commercial. Il rejoint les réseaux de réparation VL en 2011 au poste de chef de projet carrosserie avant d’être promu responsable national AD carrosserie en mai 2017. Stéphane Montagne est titulaire d’un master de l’EM Lyon Business School. Il prend le poste nouvellement créé de directeur des partenariats et du service clients réseaux (assurances,courtiers, mutuelles, loueurs et flottes).

Ces deux nouveaux responsables rapporteront à Laurent Desrouffet, directeur général des réseaux et des activités de réparation VL.