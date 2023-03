Nominations dans les réseaux ex-FCA en février 2023

Stellantis poursuit la redistribution de ses marques entre ses différents partenaires investisseurs sur le marché français. Fort de 14 marques, le groupe essaie de rééquilibrer la présence de chacune dans l’Hexagone en fonction des territoires de chaque groupe de distribution. Au sein des marques de l’ancien groupe FCA, le mois de février a vu trois nominations et un déménagement, ce qui ne constitue pas une grande activité. Le transfert d’exploitation du mois dernier concerne la marque Fiat Professional et le groupe Le Poids Lourd, dirigé par Ronan Gillard. Ce dernier représente les marques Iveco, Piaggio et Fiat Professional sur 7 sites implantés en Île-de-France, essentiellement à proximité de Paris ainsi qu’à Beauvais et Compiègne. La firme déménage donc son activité Fiat Professional d’Orly (Val-de-Marne) à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Les trois autres mouvements du mois concernent des nominations.

Deux nominations chez Jeep

La société Ariège Diffusion Automobile a été nommée distributeur pour la marque Jeep à Pamiers (Ariège). Dirigée par Arnaud Mounes, l’entreprise représente déjà les marques Fiat et Fiat Professional. Dans le département de la Dordogne, Jeep est arrivée à Bergerac au sein de l’établissement Cazes, dirigé par Nicolas Cazes. Ce dernier représente déjà les marques Fiat et Fiat Professional, ainsi que Citroën et DS. Enfin, le dernier mouvement du mois de février a concerné le département du Maine-et-Loire et notamment la ville de Saumur. La Société de Distribution Automobile (SDA) est devenue représentante des marques Fiat et Fiat Professional. Cette activité s’ajoute à la distribution de la marque Citroën sur cette zone.