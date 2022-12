Nominations en haut lieu chez Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group – incluant Hyundai Motor, Kia et Genesis – entame le mois de décembre avec une équipe dirigeante remaniée par deux nominations internes. Luc Donckerwolke, qui occupait jusqu’alors le poste de vice-président exécutif et directeur en chef de la création (CCO) de Hyundai Motor Group, assumera désormais les fonctions de président tout en conservant son titre de CCO. Apprécié pour avoir dirigé des projets tels que la Genesis House à New York, Luc Donckerwolke aura donc pour mission de superviser création des concepts du groupe automobile mais aussi la communication des marques et les efforts amorcés pour renforcer l’identité des marques Hyundai, Kia et Genesis.

Parallèlement, Kyoo Bok Lee passe de vice-président senior de Hyundai Motor Company à président et CEO de Hyundai Glovis, société de logistique intelligente rattachée au groupe. Fort de multiples expériences professionnelles au sein des départements ventes et finance de Hyundai au niveau mondial, notamment au Brésil, Kyoo Bok Lee s’est en effet illustré en conduisant la refonte des processus du groupe accompagnant sa croissance durable. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il devra cette fois gérer les nouvelles stratégies commerciales de Hyundai Glovis en créant des synergies avec Hyundai Motor Group.

Une nouvelle entité créée

Par ce duo de promotions, le groupe entend renforcer sa compétitivité commerciale dans un contexte d’incertitudes économiques mondial. C’est également pour cette raison qu’un bureau de stratégie mondial (GSO) a aussi vu le jour. Celui-ci vise à accélérer la transition de Hyundai Motor Group vers une activité de fournisseur de solutions de mobilité et sera porté par un organe décisionnel composé d’experts. « D’autres détails concernant le GSO seront décidés d’ici à la fin de l’année », annonce par ailleurs le groupe.