Norauto accélère la formation de ses collaborateurs à la conversion au E85

Très certainement en raison du contexte de hausse du prix des carburants et du Superéthanol-E85 qui est en moyenne 50% moins cher que le SP95, chez Norauto comme ailleurs la demande de rendez-vous pour le montage des boîtiers de conversion explose (7 fois supérieure à la même époque, l’année dernière pour le réseau de centre-autos). On peut également croire que cette alternative aux carburants traditionnels soit retenue par les automobilistes à cause de son impact environnemental et la réduction significative des émissions de CO2 que l’emploi de ce carburant vert provoque.

Aussi, pour répondre à cette accélération de la demande, Norauto organise une action de formation massive sur le site de son institut de formation à proximité du siège (Métropole lilloise). Depuis le lundi 2 mai et jusqu’au 20 mai 2022, 120 collaborateurs supplémentaires de la marque seront formés en 3 semaines par 8 formateurs internes et habilités à effectuer cette prestation dans leur centre respectif (toutes les régions sont concernées, y compris des franchisés).

Avec les collaborateurs déjà formés à ce jour en interne et chez Flex Fuel Energy Dévelopment, concepteur du boîtier, ce sont au total plus de 400 mécaniciens experts de Norauto France qui seront habilités à la pose de boîtiers Superéthanol-E85 d’ici fin juin 2022 pour une enveloppe de près de 3 000 heures de formation au total.