Norauto accélère sur la formation et le recrutement

Au total, Norauto annonce l'ouverture de 500 postes en alternance supplémentaires pour atteindre les 800 alternants, ainsi que 500 emplois saisonniers sur la période juin- novembre avec possibilité de CDI.

Par ailleurs, avec l'augmentation des ventes des véhicules hybrides et électriques, l'enseigne de Mobivia accompagne ses collaborateurs dans leur montée en compétences. En plus de la formation continue développée dans son propre Institut de Formation, Norauto déploie son modèle unique de classes dédiées sur tout le territoire. Emmanuelle Godfrin, responsable formations alternance et relations écoles Norauto France, explique : « Pionnier de ce format unique, les Classes Dédiées Norauto permettent l’apprentissage du métier en complémentarité entre les centres et les écoles partenaires : les élèves suivent leur formation à l’école et directement dans les centres Norauto. Cette formation se concentre sur l’acquisition de savoir-faire professionnels et de compétences spécifiques. Un apprentissage basé sur la pratique, au plus près du terrain et dans un secteur qui ne cesse d’évoluer. Permettre aux jeunes, aux étudiants et aux jeunes actifs de s’orienter ou de se réorienter vers un métier passion est un engagement fort, au cœur des valeurs de Norauto. » À la fin de l'année, 35 classes seront ouvertes, dont quatre dédiées à l'électrique et l'électronique. Une cinquantaine de jeunes devraient rejoindre ces premières promotions de formations, qui sont dispensées dans le cadre de CQP/diplôme de la branche des services de l'automobile.

Chaque année, l'enseigne forme et recrute 500 alternants en moyenne, et 90% d'entre eux travaillent dans les centres Norauto (45% en magasin et 45% en atelier) et 10% dans les équipes supports du siège. Stéphane Wilmotte, Leader RH Norauto France, commente : « Nous formons l’ensemble de nos collaborateurs, quel que soit leur parcours, pour partager notre passion et notre savoir-faire. Nous anticipons également les enjeux de mobilités de demain. Nos centres doivent, par exemple, pouvoir compter dans leurs effectifs des électroniciens capables d’intervenir sur des voitures toujours plus connectées. Les équipes sont également en mesure de répondre à la demande grandissante en matière de vélo électrique. »