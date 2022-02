Norauto et DBT détaillent leur accord sur 43 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques

R3, filiale opérateur de DBT, va déployer 43 stations de recharge ultra-rapide pour voitures électriques avec Norauto dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Ces hubs électriques devraient être opérationnels pour l’été 2022.

Comme nous l’évoquions récemment, Norauto a décidé d’accélérer sur le déploiement d’infrastructures de charge pour voitures électriques (BEV et PHEV). Parmi les partenaires du réseau, on trouve le groupe DBT, via R3 (« Réseau Recharge Rapide »), sa nouvelle filiale dédiée à l’exploitation de bornes de recharge rapide.

La promesse client de recharger sa voiture électrique jusqu’à 300 km en 20 minutes

« L’accord prévoit la fourniture, l’installation et l’exploitation de 43 stations de recharge rapides (hubs) par la société R3 d’ici l’été 2022. La station type inclut trois bornes ultra-rapides 150kW et innove par sa simplicité d'utilisation. Le service accessible à tous et sans abonnement propose le paiement par carte bancaire ainsi que les autres modes d’accès habituels. Les bornes permettent à l’automobiliste de recharger jusqu’à 300km en 20 minutes selon le type de véhicule », détaille un communiqué du groupe DBT, qui précise que le premier hub R3 a été ouvert début décembre 2021 sur le site de Norauto de Faches-Thumesnil, à proximité de de Lille.

R3 veut installer 100 hub électrique d’ici la fin de 2022

« Nous nous réjouissons de l’annonce de ce contrat avec Norauto qui permet à DBT d’afficher une référence prestigieuse comme premier client de R3. Notre équipe R3 basée à Lille s’agrandit rapidement avec le recrutement de chargé(e)s de développement commercial et de chef(fe)s de projet technique pour le suivi des travaux », souligne Alexandre Borgoltz, directeur général de DBT, en indiquant que le groupe compte ouvrir 100 stations de ce type en 2022, un objectif commercial élevé.