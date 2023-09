Norauto gagne en agilité grâce aux étiquettes électroniques intelligentes

L’enseigne Norauto de Mobivia a engagé un plan de modernisation de ses centres. Une des évolutions consiste à ne plus faire appel à des étiquettes en papier pour indiquer les prix de ses produits vendus en libre-service dans ses centres. Le distributeur a fait appel aux services de l’entreprise hollandaise Hanshow pour l’accompagner dans cette transformation où désormais se sont des étiquettes électroniques de gondole qui font leur apparition. Ces dernières permettent de faire gagner du temps aux collaborateurs. Les changements de prix se font de manière automatique et permettent de mettre à jour chaque centre en moins de 20mn. Pratique en cette période d’inflation.

Etendre l'expérience clients

Les articles en promotion sont mis en avant avec un affichage spécifique. Les clients peuvent consulter des avis produits ou encore être redirigés vers la page Web du produit à partie de ces modules étiquettes qui sont connectés. Si un client ou un collaborateur cherche un produit, il a la possibilité de faire clignoter l'étiquette rattachée au produit. Aussi, le déploiement de ses étiquettes digitales permet à Norauto de s’aligner instantanément face à ses concurrents du Web et de conserver sa compétitivité.

« Avant les étiquettes électroniques, lorsqu'il y avait un changement de prix, nous étions obligés d'imprimer une feuille A4 par planche de 18 étiquettes, puis de faire le tour du magasin pour trouver où étaient les produits. Aujourd'hui, les prix et les stocks sont mis à jour en automatique, cela nous simplifie le travail au quotidien. Avec les étiquettes électroniques, les collaborateurs notent un réel gain de temps dans les gestes métier du quotidien et peuvent donc se concentrer sur le commerce et les clients. Nous observons une diminution des erreurs de prix en caisse, améliorant ainsi la satisfaction client et la rentabilité de notre entreprise. Avec cette technologie, nous gagnons en agilité et en compétitivité face à la montée des pure players » commente Jaouad El Habbaz, leader projet Norauto France.

Hanshow va équiper la totalité des enseignes du groupe soit plus de 1150 centres autos et plus de 5 millions d'étiquettes électroniques installées.