Norauto lance le concours de recrutements Meca Master

Mécanicien automobile est un métier sous tension. Recruter demande de mener des actions originales comme celle que vient de lancer Norauto pour ses 410 centres avec le concours Méca Master. L’enseigne compte embaucher 500 personnes cette année.

Le challenge concerne tous les passionnées de mécanique automobile, des jeunes en formation (dès 16 ans) aux adultes en reconversion. Des techniques de base, du pneu à la vidange, aux évolutions du secteur avec le développement de l’électronique, en passant par la relation clients, Méca Master récompensera les 3 meilleurs mécaniciens de France à l’issue de la finale nationale, qui se déroulera le 24 mai à Lille dans l’Institut de Formation Norauto. Le gagnant pourra participer au tournage de la prochaine saison de l’émission Wheeler Dealers sur RMC Découverte et pourra être embauché chez Norauto.

« Nous capitalisons sur l’expérience à travers cette opération inédite que représente le concours Méca Master pour attirer et séduire les futurs collaborateurs. Il représente une formidable opportunité pour repérer les jeunes talents et nous permet de communiquer sur nos opportunités d’emploi et de formation. Intégrer l’entreprise offre de réelles perspectives d’avenir : CDI, alternance, job étudiant etc. Norauto se veut à l’écoute des nouvelles générations, de leur approche du monde du travail, des dispositifs d’intégration innovants. Notre dispositif de formation complet leur permet également d’acquérir tout au long de leur parcours de nouvelles compétences » explique Stéphane Wilmotte, directeur des ressources humaines de l’enseigne. Sur les 6 500 collaborateurs Norauto France, 46% sont en atelier.

Un concours en 4 temps

Les candidats peuvent s’inscrire sur la plateforme Méca Master où il faudra répondre à près de 50 questions sur la mécanique (pneu, vidange, embrayage, attelage, électronique…) et de savoir-être. Le 20 avril, les 500 meilleurs candidats sont invités à répondre à une série de questions en vidéo. Du 29 avril au 5 mai : un jury de 15 collaborateurs Norauto sélectionne les 15 candidats qui participeront à la finale nationale. Le 24 mai : Finale nationale du Méca Master au sein de l’Institut de Formation Norauto. Les finalistes se confronteront dans les conditions réelles. La finale se déroulera en 2 parties : 3 épreuves individuelles permettant de mesurer le savoir-faire et une épreuve en équipe qui permettra d’évaluer la créativité et l’esprit d’équipe.