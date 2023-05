Norauto ouvre ses portes à 1 000 nouveaux collaborateurs

Pour faire face à l’évolution de l’automobile et des dernières avancées technologiques, le réseau de centres-autos prévoit de recruter plus de 1 000 nouveaux collaborateurs sur l’ensemble du territoire. À l’écoute des nouveaux entrants, l’enseigne souhaite leur offrir de réelles perspectives d’avenir : CDI, alternance, job étudiant…

Tout comme le marché de l’automobile, celui de l’après-vente et plus particulièrement les métiers de la mécanique ont subi de profondes évolutions ces dernières années. Un changement durable des modes de consommation et de mobilité s’installe. Les professionnels du secteur doivent faire face à de profondes mutations technologiques avec la maîtrise des systèmes électroniques et informatiques ou encore de nouveaux outils de diagnostic. Il est donc necessaire pour le spécialiste de la maintenance multimarques de compléter ses équipes avec de nouveaux profils en phase avec ces différentes évolutions en place et à venir.

Une formation croissante à l’électrotechnique

Depuis mi-janvier, une formation d’électrotechniciens est organisée au sein de l’enseigne Norauto. Après une sélection basée sur un socle solide de connaissances et des entretiens de motivation, 40 collaborateurs venus de toute la France ont été sélectionnés pour suivre durant quatre mois cette formation qui s’articule en plusieurs temps et se décline en différents modules, tous évolutifs : pratique en centre Norauto ainsi qu’au sein de son institut de formation doté d’ateliers, e-learning et classes virtuelles animées par des formateurs experts.

Aux côtés de DAF Conseil, partenaire de l’enseigne et spécialisé dans ce type de formation, Norauto a également à cœur d’accompagner et de soutenir la montée en compétences des collaborateurs déjà en place. D’ici à la fin de l’année, l’objectif est de former près de 80 collaborateurs afin de mailler une large partie du territoire couvert par plus de 410 centres. L’enseigne a pour leitmotiv l’accélération sur l’électronique afin de mieux préparer l’électrique.

Sans oublier pour autant le handicap

Depuis 2004, Norauto s'investit activement dans l’emploi de collaborateurs en situation de handicap et a pour leitmotiv d’être une entreprise inclusive, accueillant tous collaborateurs, dans une démarche RSE citoyenne, donc handi-accueillante. Suite au dernier accord, 115 nouveaux collaborateurs ont été accueillis et intégrés dans l’entreprise. Dans ce contexte, Norauto a pour ambition d’accentuer encore la sensibilisation des collaborateurs et des managers sur la santé au travail, en abordant les contraintes des postes et le rôle de la mission Handi-Santé pour protéger les collaborateurs notamment en aménageant leurs postes. En outre, Norauto s’engage à avoir recours au secteur adapté protégé (ESAT, EA...).