Norauto réduit sa consommation énergétique

Précurseur dès les années 90, Norauto s’est doté d’un plan stratégique de développement durable et s’est fixé dès 2019 l’objectif de réduire de 20% sa consommation d’électricité avant 2023. Trois ans plus tard, les actions d’optimisations énergétiques et la sensibilisation des 6 500 collaborateurs aux éco-gestes du quotidien, ont permis d’atteindre une baisse de 23%. En parallèle, le groupe s’approvisionne depuis 2021 en électricité via des sources renouvelables.

Les mesures mises en place

Au quotidien, la démarche s’appuie notamment sur le passage à l’éclairage Led des magasins, des ateliers et d’une partie des éclairages extérieurs. Afin de sensibiliser les équipes, l’approche s’est complétée par la publication d’un guide des bonnes pratiques sur les éco-gestes : éteindre les machines dès la fin de leur utilisation, réduire l’éclairage avant l’arrivée des clients, signaler les tubes d’éclairage en fin de vie, abaisser le chauffage... Des animations trimestrielles permettent de suivre l’évolution des indicateurs de performance énergétique.

18 centres testent la GTB

En complément, 18 centres testeront cet hiver le système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB). Le programme supervise et contrôle les équipements comme le chauffage, la ventilation, l’éclairage et le conditionnement d’air, afin d’assurer un fonctionnent le plus efficient en optimisant l’équilibre entre les conditions environnementales, les usages des énergies et les besoins opérationnels.

Les études portent par ailleurs sur le déploiement de toits « cool roof » sur les centres. Ces revêtements réflectifs améliorent le confort thermique des bâtiments et permettent de diminuer l’utilisation de la climatisation.