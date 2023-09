Norca lance son site TrucksActiv.fr

TrucksActiv.fr offre une vaste gamme de pièces détachées et d'éléments de carrosserie, comprenant plusieurs milliers de produits et de références. Le site propose une interface utilisateur intuitive permettant aux clients d’identifier facilement les pièces grâce à un affichage des différentes vues des camions. L'identification des pièces détachées devient ainsi beaucoup plus rapide et précise. Plus besoin de se fier uniquement aux descriptions textuelles ou aux numéros de référence.

Une logistique centralisée

Pour garantir une efficacité optimale dans la gestion des commandes, toutes les préparations et expéditions sont effectuées depuis la plateforme logistique située à Béziers permettant de centraliser les opérations et de réduire les délais de traitement au minimum. Des partenariats avec des transporteurs réputés tels que Géodis et DPD et l’infrastructure logistique propre finissent de permettre une livraison fluide et fiable.