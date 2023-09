Normes antipollution : le lobbying des constructeurs l’emporte, une première depuis le dieselgate

Les constructeurs automobiles européens ont réussi à faire reculer un projet de l’Union européenne. C’est assez rare pour être souligné. Ce n’était plus arrivé depuis le dieselgate en 2015 où l’affaire Volkswagen avait eu pour conséquence l’adoption d'une série de réglementations drastiques à l'encontre de l'industrie automobile au point d'acter l'abandon de la voiture thermique à partir de 2035.

Norme Euro 7 : même conditions qu'Euro 6

En effet, lundi 25 septembre, le Conseil européen, sous présidence de l’Espagne, a voté et entériné la proposition de normes anti-pollution Euro 7 pour les voitures, camionnettes et camions. Une proposition qui n’a plus rien à voir avec la proposition initiale de la Commission européenne puisque la nouvelle norme n’introduira pas finalement de nouvelles contraintes. A noter que ce nouveau texte doit s'appliquer à partir de 2025, en remplacement d'Euro 6, à tous les véhicules particuliers et poids lourds, quels que soient leur type de motorisation.

Le communiqué de l’Union européenne indique en effet que « la position du Conseil maintient les conditions d’essai et les limites d’émissions existantes (telles qu’établies dans Euro 6) pour les véhicules M1 et N1 (voitures particulières et camionnettes). » Tout au plus les limites pour les véhicules lourds seront abaissées et les conditions d’essai légèrement modifiées. Un texte voté qui n’a plus rien à voir avec la proposition initiale de Bruxelles.

Rappelons que le projet initial de la Commission européenne était absurde dans la mesure où cette nouvelle norme drastique obligeait l'industrie automobile à investir dans les voitures thermiques pour une période maximale de dix ans puisque la voiture thermique ne sera plus commercialisée à partir de 2035. Le tout dans un contexte où l'industrie européenne doit se concentrer sur la voiture électrique pour faire face à l'arrivée massive des constructeurs chinois.

Un lobbying intense depuis 2022

« Depuis de longs mois, la filière automobile (14 millions de salariés) avait mis en garde sur l'impact de normes trop sévères sur l'emploi ainsi que sur le prix des voitures, déjà de moins en moins accessibles pour la classe moyenne », explique Xavier Horent délégué général de Mobilians. « Et quel est l’intérêt industriel de surinvestir dans des technologies considérées comme néfastes et périmées dans un peu plus de 10 ans ? Mieux vaut accélérer dans les technologies du futur, sans exclusive, et de piloter le renouvellement comme la maintenance du parc en circulation ».

Pour rappel, le 10 novembre 2022, la Commission européenne avait dévoilé les contours de la future norme Euro 7 qui encadre la pollution générée par les véhicules motorisés, ceci afin de limiter le réchauffement climatique (rejets de CO2) mais surtout d'améliorer la qualité de l’air (rejets de particules). Les propositions de la Commission intègraient toujours des mesures à la sortie du pot d’échappement mais s’enrichissaient d’un contrôle au niveau des freins et des pneumatiques. Avec des périodes de conformité doublées à dix ans et 200 000 kms, les conditions de contrôle en conditions réelles se rapprochent des conditions et des usages en Europe, intégrant des températures extérieures jusqu’à 45 degrés et des trajets courts, du type commuters urbains.

Projet Euro 7 : un renchérissement du coût des voitures thermiques

Depuis cette date, les réactions de l’industrie automobile avaient été nombreuses et unanimes pour rejeter en bloc ce projet européen de norme Euro 7. Pour l’ACEA, le bénéfice environnemental de la proposition Euro 7 était très limité, alors qu'elle renchérissait fortement le coût des véhicules. « Pour se conformer à l'Euro 7, les constructeurs de camions devront déplacer des ressources techniques et financières substantielles, des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible vers le moteur à combustion interne. Cela aura un impact important sur notre transition vers des véhicules à zéro émission », a déclaré Martin Lundstedt, P-DG du groupe Volvo et président du conseil des véhicules utilitaires de l'ACEA.

Les tests d’homologation fortement contestées

Les conditions d’essais étaient notamment fortement contestées par l’ensemble de l’industrie automobile. On se souvient notamment de cette sortie du patron de BMW Group. Certains étaient, en effet, à la limite du ridicule.

« À quelle fréquence, par exemple, montez-vous un col de montagne, à plein régime, en moins sept degrés, dans une voiture qui est complètement chargée et qui tire une remorque ? Nous nous battons pour une solution Euro 7 raisonnable, qui améliore également efficacement la qualité de l'air dans les villes. Le comité d'entreprise et le syndicat IG Metall sont fermement de notre côté », avait déclaré Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG.

Pourquoi investir sur une technologie condamnée ?

Inutile de rappeler que cette norme avait été très mal accueillie par l’industrie automobile. Les directions des constructeurs y voyaient une provocation alors que l’interdiction de vendre des véhicules neufs thermiques est actée pour 2035. Dès lors, pourquoi solliciter deux lignes d’investissements simultanés, surtout que l’une sera donc frappée d’un ban et que l’autre, le véhicule électrique, est très coûteuse ? Luca de Meo, au nom de Renault comme de l'ACEA, avait clairement déploré cette situation, comme Carlos Tavares et d’autres patrons allemands. Ils répètent aussi à l’envi que l’application de cette norme va renchérir le prix des voitures thermiques, jusqu’à 30 %. Ce qui éloigne encore de nombreux consommateurs de la possibilité d’acheter des véhicules vertueux au plan environnemental.

En juin dernier, le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire jugeait que : « la norme Euro 7 n’est pas utile, il ne faut pas dépenser de l’argent, des milliards, dans des règles que la Chine et les États-Unis n’imposent pas à leurs constructeurs ». À ses yeux, l’Union européenne devrait changer ses plans et abandonner cette norme qui peut nuire à l’industrie automobile européenne.