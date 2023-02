Rencontre avec Guillaume Hébert (Moba) : « Nos solutions optimisent la durée de vie des véhicules électriques »

Devenue Moba il y a près d'un an, la start-up – anciennement baptisée Batteries For People – réunie l'ensemble de ses applicatifs destinés à optimiser la durée de vie des batteries de véhicules électrique sous une seule et même application. Rencontre avec Guillaume Hébert, co-fondateur et CEO.

L’Automobile & L’Entreprise : Vous avez quitté l’an dernier l’incubateur de start-up créé par Mobilians et Via ID, le MoovLab. Qu’avez-vous retiré de cette période ?

Guillaume Hébert : Être intégrés au MoovLab, nous a permis de mûrir nos produits et notre positionnement, tout en nous apportant une visibilité assez forte. Nous en avons retiré de la crédibilité et de la légitimité. Ce soutien nous a ouvert à l’ensemble de l’écosystème automobile, nous offrant une vue à 360°. À l’issue de cette période, nous avons challengé la vision de nos deux marques pour, finalement, les faire converger vers un seul produit. Ainsi, Moba réunit aujourd’hui Antilope, l’application de planification de trajets et de gestion de l’autonomie des véhicules électriques, et La Belle Batterie, la référence en termes de certification de l’état de santé des batteries, deux produits initiés par Batteries For People.

L’Automobile & L’Entreprise : Pourquoi Moba ?

Guillaume Hébert : C’est simplement la contraction de mobilité et de batterie, les deux champs explorés par nos outils. Notre start-up devient ainsi une marque plus universelle avec un nom qui pourra résonner à l’international.

L’Automobile & L’Entreprise : Comment se présente la nouvelle solution ?

Guillaume Hébert : L’ensemble des applicatifs se retrouve sous une seule et même application mobile, baptisée Moba. Elle reprend toutes les anciennes fonctionnalités de nos deux marques et en présente également de nouvelles. L’utilisateur va pouvoir y mesurer l’état de sa batterie gratuitement, par exemple, avoir un historique de ses trajets avec les détails de consommation ou de régénération. Parmi les nouveautés : la gestion multi-véhicules qui peut servir notamment dans le cadre d’une flotte en libre-service ou encore la mesure des trajets en temps réel permettant d’adapter sa conduite en cas de surconsommation et de perte d’autonomie trop importante. Sur l’application, le conducteur conserve ainsi un suivi régulier de son véhicule.

L’Automobile & L’Entreprise : Et pour les professionnels ?

Guillaume Hébert : Notre produit principal Moba certified Pro est l’héritage direct de La Belle Batterie. L’application diagnostique et certifie la batterie d’un véhicule électrique en moins de deux minutes. Pour cela, il suffit de brancher notre boîtier, proposé à 59 euros TTC, sur la prise OBD du véhicule, en suivant les tutoriels mis à disposition pour chaque modèle existant. La connexion s’établit ensuite automatiquement avec les capteurs embarqués de la batterie et, à partir des données remontées qui s’appuient elle-même sur les calculs des constructeurs, nous établissons un certificat en version numérique. La solution est à ce jour commercialisée dans une dizaine de pays en Europe.

L’Automobile & L’Entreprise : Préparez-vous de nouvelles choses en 2023 ?

Guillaume Hébert : Nous recrutons actuellement un expert qui vient de soutenir une thèse sur la performance des batteries. L’objectif étant de fournir à nos utilisateurs des solutions qui leur permettent d’optimiser la vie de leur batterie. Il y a beaucoup de leviers qu’il est possible d’actionner, par exemple sur la manière dont on charge et dont on stocke le véhicule. Ainsi, dans une deuxième version de l’application, nous proposerons des recommandations sur mesure pour faire durer le plus longtemps possible les batteries avec notamment en ligne de mire les gestionnaires de flotte qui seront de plus en plus motivés par les loueurs à prendre soin des batteries des véhicules, un peu comme il y a l’éconduite aujourd’hui. Ces fonctionnalités devraient arriver au deuxième semestre.