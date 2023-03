Fabrice Grandgirard (président du groupe Mauffrey) : « Nous continuons de développer notre flotte vertueuse au fur et à mesure des avancées technologiques »

Décision Poids Lourd : Quelle place occupe les énergies alternatives par rapport au diesel ?

Fabrice Grandgirard : Le groupe Mauffrey construit sa transition énergétique depuis plus de 10 ans et dispose aujourd'hui de la troisième plus grande flotte de France de véhicules gaz. Nous développons également des offres avec des énergies telles que le biogaz ou le biodiesel. Ce FH Electric vient compléter la flotte électrique du groupe Mauffrey et de nouveaux modèles rejoindront cette flotte dans le courant de l’année 2023.

Décision Poids Lourd : Avec cette livraison, Mauffrey poursuit ainsi son partenariat avec Volvo Trucks.

Fabrice Grandgirard : Nous partageons avec Volvo Trucks des valeurs communes, comme la féminisation des métiers du transport, le soin du conducteur et l’environnement. Après l'acquisition d'un porteur FE Electric en mai 2021, le groupe Mauffrey a poursuivi son partenariat avec le constructeur d'origine suédoise avec trois autres porteurs FE équipés de fourgon ou bras. De plus, le 19 janvier dernier, nous avons reçu les clés du premier FH Electric livré en France. Ce tracteur Volvo FH de 44 tonnes, doté de six batteries d’une capacité totale de 540 kWh, va effectuer une des navettes journalières.

Décision Poids Lourd : Quelle énergie pour quel transport ?

Fabrice Grandgirard : Précurseur dans l’utilisation des énergies alternatives depuis l’arrivée du premier camion gaz, près de 10 % de la flotte du groupe roule aux énergies alternatives (gaz, biogaz, biodiesel et électrique). Nous continuons de développer notre flotte vertueuse au fur et à mesure des avancées technologiques. Mais nous restons surtout attentifs aux évolutions de la réglementation et notamment au niveau de l’éligibilité de certaines énergies aux vignettes Crit’Air qui permettent de circuler dans les ZFE.

Décision Poids Lourd : Comment se compose votre flotte ?

Fabrice Grandgirard : Avec l’objectif de réduire nos émissions de CO2, nous avons opté pour un mix énergétique et nous renouvelons nos tracteurs en moyenne tous les 36 mois. Nous avons 25 véhicules roulant au biodiesel, 3 200 véhicules diesel Euro 6, 250 roulant au gaz et biogaz et trois véhicules électriques, bientôt 5, et 10 d’ici à la fin de l’année. Le véhicule électrique nous demande des études très poussées afin qu’il soit adapté aux besoins du client. C’est un travail tripartite : constructeur (ici Volvo Trucks), transporteur et client.

Décision Poids Lourd : En plus du multi-énergies, multimodal

Fabrice Grandgirard : Le multimodal est une solution que propose le groupe Mauffrey depuis la création de sa filiale dédiée MAFF-Mauffrey Affrètement Fluvial et Ferroviaire en 2017. Actuellement, ce sont plus de 3,5 millions de tonnes de marchandises qui sont retirées à la route par an grâce au transport fluvial. Une nouvelle filiale a vu le jour courant 2022: Solog Pulvé France. Le groupe Mauffrey, actionnaire majoritaire de cette société, partage la gestion avec l’acteur GITRA, armateur fluvial propriétaire des bateaux. Cette nouvelle filiale permet au groupe Mauffrey d’élargir ses solutions fluviales en acquérant de nouveaux bateaux. Elle permettra également de développer des solutions logistiques multimodales globales pour le compte de nos clients sensibles à leur décarbonation. Enfin, des solutions ferroviaires viennent compléter notre offre.

Décision Poids Lourd : Vous avez reçu les clés du FH Electric à la Mauffrey Academy qui a été inaugurée en mai 2021. Quelle est sa vocation ?

Fabrice Grandgirard : Mauffrey Academy est un campus unique en France grâce à ses nombreux aménagements destinés aux apprenants. Il est composé de 16 salles de cours, un amphithéâtre, un atelier école, 7 pistes de conduite, 4 quais de chargement, un restaurant d’entreprise, une salle de sport et d’un complexe d’hébergement. Le campus met également à disposition une crèche pouvant accueillir 18 enfants : les parents isolés désirant se former aux métiers du transport bénéficient ainsi d’une solution de garde adaptée à leurs obligations professionnelles, pouvant alors s’impliquer plus sereinement dans leur formation. Le secteur est confronté à une pénurie de main-d’œuvre, notamment en raison de la pyramide des âges et le manque d’attrait du monde du transport.

Décision Poids Lourd : Quelles sont les ambitions du groupe concernant la formation des conducteurs ?

Fabrice Grandgirard : Le groupe Mauffrey s’investit dans la formation depuis 1997, date de la création de son premier centre de formation Trans-Formation qui formait entre 60 et 80 conducteurs par an. C’est dans cette continuité que s’inscrit Mauffrey Academy avec une ambition plus assumée et des objectifs liés à ceux du groupe Mauffrey. Il s’agit de proposer des formations de qualité pour que la formation devienne un levier de valorisation et de développement des richesses humaines au sein du groupe. Mauffrey Academy permet aussi de faire preuve de performance pédagogique au bénéfice des 50 sites Mauffrey répartis en France et en Europe, et de participer plus largement au développement du secteur du transport en manque de main-d’œuvre. Ce secteur est d’ailleurs en constante évolution et doit s’adapter aux changements de réglementations mais aussi aux nouvelles technologies gaz, électrique et hydrogène qui s’implantent, petit à petit, sur les routes françaises. L’Academy accompagne les salariés du groupe dans ces mutations technologiques afin de maintenir un niveau optimal de compétences et de connaissances. L’objectif de Mauffrey Academy est de former en formation initiale 200 conducteurs par an, ainsi qu’une trentaine de mécaniciens et 25 exploitants.

Décision Poids Lourd : Mauffrey Academy a également à cœur de féminiser les métiers du transport.

Fabrice Grandgirard : Le groupe Mauffrey s’attache à participer à la féminisation du secteur du transport, notamment à travers son campus de formation Mauffrey Academy. Le taux de féminisation de nos sessions de formation est également parmi les plus hauts de France : 19 % entre 2020 et 2021. Nous nous attachons également à mettre en lumière nos conductrices à travers des témoignages et des reportages qui permettent de montrer l’accessibilité de nos métiers aux femmes.

Décision Poids Lourd : Quelles sont les stratégies et ambitions de Mauffrey pour 2023 ?

Fabrice Grandgirard : Un de nos objectifs principaux consiste à développer notre croissance et notre transition vers un secteur du transport plus vertueux. La décarbonation de nos solutions de transport est un de nos grands enjeux pour les années à venir et nous avons pour objectif de réduire de nos émissions de CO2 de 50 % d’ici à 2030. À date, nous sommes à - 26 %. Nous accompagnons nous formons pour cela nos conducteurs à la conduite rationnelle.