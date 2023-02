« Nous tablons sur 200 000 immatriculations de Corolla en Europe en année pleine »

La nouvelle Corolla bénéficie d’un restylage et inaugure surtout la cinquième génération du système hybride du groupe, gagnant en performances sans perdre de terrain sur le front environnemental. Borja Martinez de Campos, responsable produit chez Toyota Motor Europe, nous en dit plus sur cette référence historique du segment C.

Questions à... Borja Martinez de Campos, responsable produit Toyota Motor Europe

Auto Infos : Comment appréhendez-vous l’érosion du segment C en Europe et quelle est la part de marché de la Corolla dans ce périmètre ?

Borja Martinez de Campos : Le segment C a connu plusieurs années de baisse en Europe, mais la situation tend depuis quelque temps à se stabiliser. C’est d’ailleurs la même tendance sur le marché français, après des années de repli, le segment C se stabilise depuis 2020 autour de 140 000 – 150 000 unités. Le segment C traditionnel a perdu du terrain, mais cela a été en partie compensé par l’essor du C-SUV. Le B-SUV connaît aussi un beau dynamisme, les résultats de Yaris Cross en témoignent chez Toyota. En outre, le segment C s’est fragmenté entre des véhicules très rationnels et des offres alternatives. Dans ce contexte, en Europe, nous entendons l’Europe élargie avec le Royaume-Uni, certains marchés de l’Est ou encore la Turquie, la Corolla fait valoir 13,9 % de parts du segment C, derrière la Volkswagen Golf. Pour la catégorie des breaks, la Corolla Touring Sport a même une meilleure part, de l’ordre de 19 %. A l’avenir, nous pensons que Toyota peut vendre 400 000 modèles du segment C en année pleine en Europe, dont 200 000 Corolla. Elle bénéficie d’un large choix de carrosseries, hatchback TS, Touring Sport, sedan et Corolla Cross. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne ou la France sont des marchés clés pour atteindre nos objectifs.

Auto Infos : À propos de la France, quel est le parc de Corolla et comment allez-vous travailler sur la clientèle des flottes et pour les particuliers, avec quelles offres de financements ?

Borja Martinez de Campos : Le parc de 0 à 16 ans, avec Corolla et Auris, est de 165 000 véhicules et le parc de 0 à 10 ans, sur lequel nous nous focalisons avec le réseau, de 115 000 modèles. Les flottes sont essentielles en France car elles représentent jusqu’à 70 % des ventes. En Europe, c’est aussi 65 % du volume. Nous allons continuer à rester attractifs à leurs yeux grâce à nos différentes silhouettes, dont le break, très prisé, mais aussi grâce à cette cinquième génération de système hybride, performant sous le double angle économique et environnemental. En effet, nous sommes de plus en plus sollicités sur l’hybridation par les grands comptes qui y voient une technologie de transition très adaptée à leurs besoins. Nous avons ainsi répondu à plusieurs appels d’offres paneuropéens émanant de groupes de très grande envergure.

"Le Corolla Cross sera commercialisé en France, mais pas à court ni moyen terme"

Auto Infos : Pour les clients particuliers, accompagnez-vous la hausse des loyers des financements locatifs ?

Borja Martinez de Campos : Pour les particuliers, pour une Corolla en finition Active, nous proposons par exemple une LOA 37 mois 30 000 km pour un loyer de 349 euros par mois, avec 4 990 euros d’apport. Nous suivons la tendance haussière des tarifs des loyers sur le marché, mais nous restons très compétitifs par rapport à nos concurrents, y compris leurs offres sur des modèles essence.

Auto Infos : Pourquoi le lancement de Corolla Cross est-il à nouveau retardé en France, alors que le véhicule rencontre un succès certain sur plusieurs marchés européens ?

Borja Martinez de Campos : En arrière-plan, il y a les problèmes de production, nous y reviendrons. Par ailleurs, le C-HR connaît un franc succès en France et il va être renouvelé avant la fin de 2023. Il ne faut donc pas créer de confusion inutile, surtout si nous ne sommes pas assurés de tenir des délais de livraison raisonnables avec le Corolla Cross. En outre, nous avons déjà une offre très dense sur le segment C, de surcroît avec des produits dans des cycles de vie porteur, Corolla donc, et bientôt nouvelle Prius et nouveau C-HR. Là encore, il faut être vigilant à ne pas parasiter les lancements et à rester dans une bonne synchronisation. Le Corolla Cross sera commercialisé en France, mais pas à court ni moyen terme.

Auto Infos : Sur fond de pénurie de composants électroniques qui contrarient les plans de production, quels sont aujourd’hui vos délais de livraison moyens ?

Borja Martinez de Campos : Comme nos concurrents, nous n’échappons pas à ce problème et nous devons parfois composer avec des délais de livraison anormalement longs, surtout que certains véhicules viennent du Japon. Pour le C-HR, bonne nouvelle, nous avons des véhicules disponibles, tandis que les délais pour Yaris et Yaris Cross sont normaux, de l’ordre de trois à quatre mois. Avec Corolla, on passe à environ sept mois. Et sur d’autres modèles, comme le RAV4 par exemple, c’est encore plus long et il convient de rester très transparent avec le client.

"Le bloc 1.8 l représentera 80 % des ventes en France"

Auto Infos : Sur quel mix tablez-vous pour la nouvelle Corolla en France ?

Borja Martinez de Campos : Sur le segment C, le mix énergétique se décline ainsi : 29 % en diesel, 7 % en PHEV, 21 % en BEV et 43 % en essence, incluant les hybrides. Nous sommes donc dans le cœur du marché. C’est aussi un atout vis-à-vis des flottes. La nouvelle Corolla 1.8 l est neutre, entre 100 et 106 g de CO2, ce qui signifie qu’elle bénéficie de douze trimestres d’exonération de TVS, un véritable avantage concurrentiel par rapport à la Volkswagen Golf et à la Peugeot 308. D’une manière générale, le bloc 1.8 l optimisé représentera vraisemblablement 80 % des ventes, contre 20 % pour le 2.0 l. Enfin, nous savons que la demande se concentrera sur des finitions hautes, Business bien sûr, nous l’avons l’évoqué, mais aussi GR Sport et Collection. C’est déjà le cas sur les premières commandes, au-delà de 50 % en finitions hautes. Nous avons déjà enregistré près de 6 000 commandes, sachant que les concessionnaires n’avaient pas encore la voiture à disposition. Ils ont déjà fait du très bon travail.