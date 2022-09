Nouveau compresseur mobile 10 bars signé ABAC

ABAC, spécialiste italien de l’air comprimé, propose le premier compresseur à vis mobile de dernière génération doté d'un bloc en aluminium entièrement intégré et d'une transmission à entraînement direct. Sa pression maximale est donnée jusqu’à 10 bars pour une puissance moteur de 2 300 watts.

Le Spinn D2.2, compact et portable (160 kg tout de même), cumule les performances de la compression d'air par vis avec les avantages de la mobilité et de la facilité d'utilisation d'un compresseur à piston. Sa performance et son efficacité sont supérieures à celles d'un compresseur à piston entraîné par courroie. Son fonctionnement est silencieux, 59 dB(A), avec peu de vibrations pour un point de production d'air comprimé proche et un minimum de tuyauterie. Son entretien est rapide, facile et rentable. Le Spinn D2.2 est disponible en trois versions pour une dimension moyenne de 50 cm largeur, 1,2 m de hauteur et 1,4 m de longueur.