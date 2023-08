Nouveau Hyundai Kona Electric : plus d'autonomie et d'équipements à partir de 40 850 € !

Lancée au début de l'été en version hybride, la nouvelle génération du Kona voit arriver sa version 100 % électrique. Disponible à la commande dès maintenant, elle est proposée en deux puissances et à partir de 40 850 euros (hors bonus). Notons que le modèle gagne en volume pour se positionner plus haut sur le segment des B-SUV. La marque compte sur cette évolution importante pour atteindre les 10 000 unités écoulées en France, toutes motorisations confondues.

Hyundai a donné le top départ de la production et de la commercialisation du nouveau Kona Electric. Produit dans l'usine de Czech en République tchèque, le véhicule se décline en deux puissances, offrant d'avantage d'autonomie, et quatre finitions avec un prix d'entrée établi à 40 850 euros.

Une gamme de prix en hausse

D'abord conçu pour être 100 % électrique, le nouveau Kona Electric s'équipe d'une batterie de 65,4 kWh, animée par un moteur électrique de 160 kW (217 ch) pour une autonomie de 514 km WLTP (contre 480 km auparavant). La version de base bénéficie quant à elle d’un pack de batterie de 48,4 kWh associé à un moteur électrique de 114,6 kW (156 ch), offrant 377 km d’autonomie (WLTP). Du côté des tarifs, il faut compter 40 850 euros pour accéder à la plus petite version en entrée de gamme - soit environ 3 700 euros de plus que l'ancienne génération -, et 50 750 euros pour la plus puissante avec l'ensemble des équipements. Les prix sont donnés hors bonus écologique, qui s'élève actuellement à 5 000 euros pour les particuliers et 3 000 euros pour les entreprises pour les véhicules affichés sous la barre des 47 000 euros.

Pour un équipement complet

Si le prix de cette nouvelle génération n'est pas à la portée de toutes les bourses, le Hyundai Kona Electric se veut bien équipé. Il est en effet livré de série, et dès l'entrée de gamme, avec l’accès et le démarrage mains libres, le freinage d’urgence autonome ainsi que la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent et l’assistance active au suivi de voie. L’écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, de même que le combiné numérique de 12,3 pouces font aussi partie de la dotation. La programmation de la recharge et le planificateur de trajets sont de la partie.

Le véhicule est livré avec un chargeur embarqué triphasé de 11 kW. Pour s'offrir un câble de recharge Type 2, il faudra débourser 436 euros de plus. Notons pour finir que le temps de charge du nouveau Kona Electric s'améliore - de 10 à 80 % de la batterie en 41 min contre 47 min sur la précédente version en courant continu - alors que le modèle accepte la recharge rapide jusqu'à 350 kW.