Nouveau Hyundai Kona : résolument tourné vers l'avenir

Avec un design davantage tourné vers l'avenir, la prochaine génération du Hyundai Kona va connaître de nombreux changements. Le modèle – qui connaît toujours une belle croissance de ses ventes à fin novembre (+ 15,5 % sur le marché national et + 22,7 % en flottes d'entreprise) – voit son gabarit gonflé par rapport à son prédécesseur (4,35 m de long, soit un gain de 15 cm). Son design plus racé lui confère aussi une présence plus dynamique. L'intérieur se veut, selon la marque, résolument tourné vers le conducteur en lui offrant un espace de vie plus important avec un empattement qui progresse de 60 mm. Le modèle sera décliné en deux motorisations, partageant la même architecture mais adoptant un style propre et adapté.

Conçu pour être 100 % électrique

Contrairement à la plupart des véhicules offrant un large éventail de motorisations, le nouveau Hyundai Kona a d’abord été conçu dans sa version 100 % électrique avant d'être décliné dans sa version HEV. La face avant épurée est soulignée par les projecteurs effilés « Seamless Horizon » et les passages de roues aux lignes sculptées viennent affirmer le caractère robuste du SUV. Chaque motorisation aura également ses propres éléments de style : si la version 100 % électrique bénéficie d’éléments graphiques pixélisés à plusieurs endroits, les versions hybrides se dotent, quant à elles, de boucliers et de sabots de protection au look affirmé, et de moulures de passage de roue noires. Enfin, la version sportive N Line se distingue par des rétroviseurs extérieurs et un toit noir en option, un becquet de type aileron, un design avant et arrière plus acéré.

Un intérieur spacieux et pratique

L’habitacle du nouveau Kona doit de son côté offrir des fonctions pratiques et une expérience embarquée s’adaptant à tous les usages. Son architecture se distingue par un design sportif qui intègre une planche de bord horizontale flottante, gage d'une plus grande modularité pour le conducteur et ses passagers. Un large écran de 12,3 pouces confère une impression high-tech. Enfin, la transmission à commande électrique sera désormais implantée derrière le volant et non plus sur la console centrale, l’intérieur du Kona offrant un agencement résolument plus épuré au bénéfice d'un bel espace de rangement.