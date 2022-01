Nouveau partenariat entre BMW et Faurecia

Faurecia annonce la signature d’un partenariat avec BMW Group, qui va intégrer l'App Store « Faurecia Aptoide » dans ses futurs véhicules. Au-delà de l’info-divertissement et des services, de nouveaux modèles économiques avec des tiers seront explorés.

Faurecia officialise donc un partenariat avec BMW pour l’intégration de « Faurecia Aptoide » dans les futurs modèles du groupe allemand. « Au sein du système d'info-divertissement, les utilisateurs auront ainsi accès à une diversité d'applications couvrant un large panel de cas d’usage et de besoins, tels que la navigation, la musique à la demande, les livres audio, le streaming vidéo, les jeux, la météo, la recharge des véhicules électriques ainsi que le stationnement », précise un communiqué. Rappelons que cette plateforme est évolutive et qu’elle accepte donc des mises à jour et des enrichissements. L'App Store est aussi ouvert à des tiers, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de monétisation.

« Notre solution Faurecia Aptoide, déjà utilisée dans 3 millions de véhicules, a l'ambition de façonner les prochaines expériences d’info-divertissement. Nous sommes ravis de fournir notre solution d'applications à BMW Group, un constructeur automobile de renom », Ralf Drauz, managing director de Faurecia Clarion Electronics en Allemagne.