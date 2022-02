Nouveau site Internet pour les pièces Sauer Quality Parts de Saf-Holland

Avec sa marque de pièce dédiée, Saf-Holland propose des pièces détachées pour la seconde vie des camions, remorques et semi-remorques commerciaux standards. L’offre de la marque comprend plus de 500 pièces de rechange, en particulier les pièces d'usure typiques des systèmes de freinage et des suspensions pneumatiques, mais aussi des réservoirs d'air, des lubrifiants et des jantes en acier. Les composants conviennent aux véhicules des constructeurs les plus courants qui sont vendus en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.

« Avec notre nouveau site Web, les utilisateurs peuvent trouver plus facilement et sans se déplacer des pièces de rechange fiable et de qualité. La recherche par numéro croisé leur permet de trouver rapidement les pièces nécessaires et supplémentaires », déclare Markus Prößler, directeur product management/qualité Aftermarket Europe chez Saf-Holland.

Grâce à son nouveau design, le site internet www.sauer-qualityparts.com présente clairement un aperçu structuré des différents groupes de produits. Le catalogue en ligne contient toutes les données techniques ainsi que les informations pour la commande et le stockage. Les clients peuvent identifier les pièces de rechange à l'aide de leur pièce d'origine, du numéro de pièce du concurrent ou ils peuvent effectuer une recherche spécifique au pays.

Rappelons que les produits Sauer Quality Parts sont soumis à des normes de qualité strictes et respectent ou même dépassent les normes et réglementations applicables. Le nouveau site internet offre un aperçu rapide et facilite la recherche de pièces de rechange, faisant gagner du temps aux opérateurs de flotte tout en garantissant une longue durée de vie à leurs véhicules commerciaux.