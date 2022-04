Nouveauté : Volkswagen prépare son nouvel Amarok conçu sur les bases du Ford Ranger

Encore camouflé en attendant sa commercialisation à la fin de l'année 2022, le nouvel Amarok de Volkswagen Véhicules Utilitaires est un pick-up au caractère encore plus affirmé comme le laissent deviner les lignes du véhicule. C'est aussi le premier modèle issu du partenariat entre Volkswagen et Ford. Conçu sur les bases du Ford Ranger, l'Amarok ne renoncera pas au thermique avec un nouveau V6 diesel d'ores et déjà annoncé.

Même camouflé, le nouveau pick-up de Volkswagen Véhicules Utilitaires dévoile ses lignes puissantes et son caractère affirmé. Commercialisé à la fin de l'année 2022 en Europe, ce nouveau modèle sera le cousin du Ford Ranger attendu à la même époque. C'est le premier véhicule issu du partenariat annoncée en 2020 entre les deux constructeurs.

Le cousin du Ford Ranger

À ce jour, le Volkswagen Amarok s’est vendu à plus de 830 000 exemplaires en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Océanie. Le pick-up premium présente de nombreux atouts : une motorisation à toute épreuve, une charge utile élevée, un usage fonctionnel et un caractère authentiquement tout-terrain. La nouvelle génération du pick-up de Volkswagen mise sur ses atouts pour poursuivre sur la voie du succès. Le nouvel Amarok sera lancé sur les premiers pays de commercialisation à la fin de l'année 2022 en version double cabine et quatre portes (DoubleCab), et sur certains marchés en version deux portes à simple cabine (SingleCab). Conçu et développé en Allemagne et en Australie, produit en Afrique du Sud, le nouvel Amarok se positionne au sommet du segment B des pick-up.

Plus long et tout-terrain que son prédécesseur

Le nouveau modèle s’allonge de 100 mm par rapport à son prédécesseur, pour une longueur de 5 350 mm. L’empattement de 3 270 mm s’accroît de 175 mm, ce qui se traduit par un plus grand espace dans la double cabine. La charge utile maximum augmente également à 1,2 tonne, et le poids remorquable maximum de 3,5 tonnes est désormais disponible sur toutes les variantes de motorisation/transmission. Comme l’empattement du nouvel Amarok augmente plus que sa longueur totale, les porte-à-faux arrière et avant diminuent, ce qui a une incidence positive sur l’angle d’attaque et le comportement de la voiture en conduite tout-terrain. La profondeur de gué nettement étendue de la voiture contribue également à améliorer les qualités de conduite en tout-terrain du nouvel Amarok.

Un nouveau moteur V6 diesel en prime

Selon le moteur/la boîte de vitesse et en fonction du marché, la voiture sera disponible en version essence et en version diesel (jusqu’à quatre variantes diesel) avec des blocs quatre à six cylindres et une cylindrée de 2,0 à 3,0 litres. La voiture sera proposée au choix en version à propulsion, en version à transmission intégrale permanente ou à transmission intégrale activable. Une vaste palette de modes de conduite préconfigurés assure une assistance au conducteur dans toutes les circonstances. La sécurité est renforcée par le surcroît de systèmes d’assistance à la conduite, dont plus de 20 font leur apparition pour la première fois à bord de l’Amarok. À noter qu'un nouveau moteur moteur V6 diesel est annoncé à cette occasion. Une variante électrique sera également possible.

Un habitacle pour un usage professionnel et pour les longs trajets

À l'intérieur, on retrouve la patte premium de Volkswagen. Avec ses organes de commande intuitifs, son cockpit digital et son écran d’infodivertissement dans le style tablette, l’habitacle de l’Amarok se caractérise par sa fonctionnalité ainsi que la qualité de ses équipements et de sa finition. Le raffinement des détails stylistiques souligne le caractère premium du pick-up. Le système audio exclusif, l’habillage dans un style cuir du tableau de bord et des panneaux de porte avec coutures décoratives, proposés en option, ajoutent à l’élégance et au confort de l’habitacle. La qualité de l’assise contribue au positionnement premium de la voiture. Le confort des passagers est à la hauteur des critères habituels de Volkswagen : conducteur et passager à l’avant bénéficient chacun d’un large siège confortable, pouvant être doté d’un système de réglage électrique à 10 positions, proposé en option. À l’arrière, l’espace est suffisamment généreux pour accueillir trois adultes.

Trois variantes d’équipements sont proposées sur le nouvel Amarok : le pack Amarok en entrée de gamme, complété par les packs Life et Style. Les fleurons de la gamme des utilitaires Volkswagen seront proposés sous l’appellation « PanAmericana » (caractère conduite tout-terrain) et « Aventura » (caractère conduite sur route).