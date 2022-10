Nouvelle acquisition en Espagne pour Autodistribution

Autodistribution (Groupe PHE) poursuit son développement en Espagne avec l’acquisition de la société AD Peñalver. Un rachat effectué à haute de 75 % via sa filiale AD Parts Intergroup née du partenariat entre Autodistribution et AD Parts. Cette acquisition s’inscrit dans le plan de développement d’Autodistribution sur le marché espagnol, définit comme majeur par le distributeur.

En fort développement, AD Peñalver est un opérateur important de la région de Murcia au sud de l'Espagne et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 21 millions d’Euros en 2021 avec 180 salariés. La société ibérique possède 14 sites dans la région.

« Nous avons l’ambition de devenir l’un des acteurs majeurs du marché espagnol et plus largement, d’être l’un des groupes leaders européens de la distribution indépendante de pièces détachées. L’acquisition de AD Peñalver consolide la présence de PHE sur ce marché européen stratégique et en croissance. Toutes les équipes d’Autodistribution et de PHE sont heureuses d’accueillir les dirigeants de AD Peñalver, le management ainsi que tous les collaborateurs de la société » réagit Stéphane Antiglio, président du directoire de PHE.

En juillet dernier PHE faisait déjà l'acquisition de Auto Recambios Vilber. Un an plus tôt, Autodistribution annonçait l'acquisition d'AD Marina et Regenauto en Espagne. Le groupe a fait son entrée sur le marché ibérique en mai 2019 avec le rachat d'AD Bosch.

Pour rappel, AD Parts est le premier groupement de distribution indépendante de pièces de rechanges automobiles en Espagne également présent au Portugal et en Andorre. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 880 millions d’euros en 2021. Fondé en 1989, AD Parts compte actuellement 27 membres couvrant la totalité de la péninsule ibérique avec 558 points de vente.