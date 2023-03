Nouvelle année record pour le loueur Sixt en 2022

« C'est qui le patron ?! » À l'évocation de ce slogan marketing, bien connu des clients français, la réponse est assez claire. Et, au sein du très vaste marché de la location courte durée, l'entreprise familiale Sixt fait désormais office de référence. Cette dernière affiche en effet une santé éclatante, comme en témoignent les résultats financiers publiés fin février.

>> À LIRE AUSSI : Sixt publie des résultats financiers 2021 historiques

En 2022, le loueur a réalisé 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Soit un milliard de plus que l'année précédente. « Il s'agit d'une nouvelle année record pour Sixt. Ces résultats montrent que le groupe a atteint un niveau sensiblement supérieur en termes de positionnement stratégique, de résultats, de puissance et de résilience qu'avant la pandémie de Covid-19. Nous avons beaucoup investi l'année dernière dans notre flotte, le personnel, la technologie et le marketing », a commenté Alexander Sixt, directeur général adjoint du loueur, lors de la présentation de ces résultats financiers.