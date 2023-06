Alessandro de Martino prendra la direction générale de BestDrive France à la rentrée prochaine

L’entité française de l’enseigne spécialisée sur le marché du pneumatique et de l’entretien multimarques annonce la nomination, à sa direction générale, d'Alessandro de Martino.

Après quatre années à la tête de BestDrive France, Laurent Proust a annoncé son départ de l’entreprise ainsi que du groupe Continental. Il sera remplacé par Alessandro de Martino, anciennement directeur général de Continental Pneumatiques Italie.

Fort d'une expérience de plus de 30 ans, Alessandro de Martino apporte avec lui une expertise solide dans les domaines du pneumatique et de l’industrie automobile. Alessandro de Martino a débuté sa carrière au siège de Fiat, avant de rejoindre LeasePlan puis Continental Italie. Il prendra la direction générale de Best Drive France à compter du 1er septembre 2023.

« Je tiens à remercier Laurent Proust pour sa contribution au développement de BestDrive ces dernières années. Le réseau a vécu un réel tournant à la suite de son arrivée, nous permettant d’aborder le futur avec des fondations solides et une stratégie renforcée. Je suis ravi de reprendre la direction de BestDrive aux côtés de collaborateurs hautement qualifiés et motivés » déclare Alessandro de Martino.