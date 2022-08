Nouvelle entrée de gamme chez Tesla : le Model Y est proposé à moins de 50 000 euros

Baptisé Model Y Propulsion, le SUV familial de taille intermédiaire ne bénéficie que d'un moteur contrairement aux versions Grande Autonomie et Performance qui en ont deux. Il n'en est pas moins performant puisque, selon Tesla, il offre tout de même jusqu'à 455 kilomètres d'autonomie (WLTP) – contre 565 kilomètres pour ses grands frères –, une puissance de charge jusqu'à 170 kW et peut abattre le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, le tout à un tarif inférieur de 3 500 euros à la Model 3 équivalente.

En effet, cette nouvelle déclinaison du Model Y devient le modèle le moins onéreux de la gamme Tesla. Disponible en France à partir de 49 990 euros, il profite du bonus écologique de 2 000 euros pour s'afficher à 47 990 euros. Pour ce prix, il bénéficie de série de l’Autopilot, de l’intérieur Premium (sièges avant et arrière chauffants, volant chauffant, …) ainsi que du système Audio Premium. En outre, toutes les technologies connectées propres aux Tesla, comme les mises à jour logicielles à distance ou l’application mobile qui permet de contrôler son véhicule à distance, de le pré-climatiser, le localiser, d’accéder à la visualisation des caméras en direct et bien plus encore, sont au menu. Comme sur les Model Y Grande Autonomie et Performance, les coffres avant et arrière combinés aux sièges de deuxième rangée rabattables permettent au Model Y Propulsion d’offrir jusqu’à 2 158 litres de chargement. Si cela ne suffit pas, il peut tracter jusqu’à 1 600 kg (en option).

Les premiers Model Y Propulsion livrés en Europe seront produits au sein de la Gigafactory Shanghai. Les commandes sont ouvertes et les premières livraisons sont attendues pour décembre 2022.