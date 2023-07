Nouvelle Jeep Compass : Stellantis choisirait encore l'Italie

Depuis quelques mois, en raison de l'hémorragie dans le top management, les dirigeants italiens du groupe Stellantis reprendraient progressivement la main au niveau des décisions stratégiques. Le groupe éprouvant quelques difficultés commerciales en Europe en raison de la concurrence de Tesla et des marques chinoises sur l’électrique. Dans ce prolongement, une nouvelle décision à venir concernant la Jeep Compass pourrait laisser penser que le « made in Italie », défendu par le gouvernement italien, sorte gagnant de cette bataille entre pays européens.

La nouvelle Jeep Compass serait produite en Italie

D’après une information recueillie par Reuters, Stellantis construira la nouvelle Jeep Compass, l'un des best-sellers du constructeur automobile en Europe, en tant que cinquième modèle pour son usine de Melfi dans le sud de l’Italie. L’Espagne avec l’usine de Figueruelas produira des modèles à fort volume comme la prochaine e-208. A noter qu’en France, douze modèles électriques à plus bas volume ont été annoncés, notamment : Peugeot e-308 berline, e-308 SW et e-408 à Mulhouse, la nouvelle DS 3 E-TENSE et Opel Mokka Electric à Possy, le futur SUV électrique de Citroën à Rennes, les Peugeot e-3008 et e-5008 à Sochaux et à Hordain : Peugeot e- Expert, Citroën e-Jumpy, Opel et Vauxhall Vivaro-e, Fiat e-Scudo (et Toyota Proace Electric).

Un cinquième modèle pour Melfi

Le nouveau modèle sera une évolution du SUV Compass que le groupe franco-italien produit actuellement à Melfi, l'un de ses principaux sites d'assemblage dans le pays. Plus tôt cette semaine, Stellantis a annoncé son intention d'introduire la production future d'un cinquième modèle non spécifié à Melfi, après que le PDG Carlos Tavares a rencontré le ministre de l'Industrie Adolfo Urso pour discuter d'une éventuelle expansion de la production du groupe dans ses installations italiennes.

Nouvelle plateforme full électrique STLA médium

On sait désormais que les voitures produites à Melfi seraient "des modèles haut de gamme de grande valeur pour des marques étrangères, plus une italienne", toutes basées sur la nouvelle plate-forme STLA Medium centrée sur les véhicules électriques, que le constructeur automobile a présentée la semaine dernière.

Le nouveau Jeep Compass rejoindra quatre autres nouveaux modèles que le constructeur automobile avait promis à Melfi mais qu'il n'a pas encore annoncés officiellement. Il devrait s'agir de deux modèles de la marque premium française DS, l'un de l'Opel allemand et l'autre de la Lancia italienne.

Des discussions « très sportives » entre le gouvernement et Stellantis

Si le constructeur tend de plus en plus vers l’Italie et l’Espagne dans une moindre mesure, la France n’a pour l’instant pas réussi à rapatrier un seul modèle à fort volume. En effet, malgré les pressions exercées depuis plusieurs mois par le gouvernement français sur Carlos Tavares, P-DG de Stellantis, afin que la production de la Peugeot e-208 soit basée en France, les plans du groupe s'orientent vers l'usine espagnole de Figueruelas, près de Saragosse. En effet, cette usine est déjà chargée de la production de l'Opel Corsa-e et accueillera également la nouvelle Lancia Ypsilon en 2024.

La production de la e-208 aurait même commencé ! Malgré tout, le gouvernement français persiste et signe dans sa volonté de rapatrier ce modèle en France. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a réaffirmé cette position lors d'une intervention sur France Inter le 15 juin 2023 : « On a des constructeurs français qui se sont engagés juste avant le Mondial de l'Auto pour produire quinze nouveaux modèles en France, la Renault 5, la 4L, la 308 vont être produites en France, a souligné le ministre. J'aimerais évidemment que la 208 le soit aussi, c'est important pour les Français et les Françaises, et les salariés de Stellantis. C'est un combat de tous les instants, nous avons des discussions qui sont aussi, je dirais, très sportives ».

Il convient de rappeler que la compacte est assemblée à Trnava, en Slovaquie, et à Kénitra, au Maroc, tandis que la version électrique du modèle est promise au site espagnol de Figueruelas. Une allocation synchronisée avec le restylage du modèle 208, y compris l'introduction de la version 156 ch, avec un point de convergence industriel avec plusieurs marques du groupe.

Un triptyque Peugeot e-208, Opel Corsa-e et Lancia Ypsilon électrique et hybride en Espagne

En effet, l’usine de Figueruelas, située à proximité de Saragosse, en Aragon, produit déjà l’Opel Corsa-e et va fabriquer, à partir du printemps 2024, la version électrique de la nouvelle Lancia Ypsilon. En outre, le site, qui vient de célébrer le cap des quinze millions de voitures produites depuis sa création, est en bonne place dans le benchmark industriel interne de Stellantis.

Concernant l’Ypsilon, Luca Napolitano, qui dirige la marque Lancia et supervise son opération « Renaissance », l’a officiellement indiqué dans un post. La quatrième génération d’Ypsilon partagera la plateforme e-CMP du groupe avec l’Opel Corsa-e et la Peugeot e-208. En plus de la version 100 % électrique de l’Ypsilon, l’usine de Figueruelas assurera aussi la production de sa variante hybride 48 Volt.