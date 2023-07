Nouvelle Kia Picanto : davantage de personnalité et de caractère pour la minicitadine coréenne

Le constructeur Kia vient de présenter le nouveau visage de la Picanto. Avec son design soigné et sa dotation de série revue à la hausse, la plus petite des Kia commercialisées en Europe a tout pour devenir une référence sur un segment déserté par la concurrence.

Il reste peu de minicitadines disponibles sur le marché. Les survivantes – électrifiées ou non – du segment A s'appellent Dacia Spring, Fiat Panda, Leapmotor T03, Renault Twingo, Suzuki Ignis, Toyota Aygo X, Volkswagen e-Up!, Hyundai i10 et... Kia Picanto. Un modèle présent en Europe depuis 2004 et déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires.

Lancée en 2017, la troisième et actuelle génération de la petite puce coréenne n'a pas dit son dernier mot. Véhicule d'accès à la gamme Kia, la nouvelle Picanto – disponible sur le marché mi-2024 – se modernise sur le plan esthétique mais aussi technologique afin de coller davantage aux attentes des clients. Selon la marque ces derniers recherchent, sur ce segment A, davantage qu'un prix d'appel : du style, des technologies, de la personnalisation.

La Kia Picanto s'affirme

En partant de ce constat, Kia n'a pas fait évoluer les cotes du véhicule (3,59 mètres de long, 1,59 mètre de large, 1,48 mètre de haut) mais a profondément revu son style qui répond désormais aux nouveaux canons maisons « Opposite United » – autrement dit « L'alliance des contraires » –apparus sur le grand SUV 100 % électrique EV9, par exemple. La Picanto reçoit donc un nouveau bouclier avant s'intégrant à la calandre « Tiger Nose » chère à la marque, de nouvelles optiques (à LED en option).

À l'arrière, les boucliers ont été revus et le volet de coffre agrémenté d'une nouvelle signature lumineuse horizontale. À noter qu'un élément similaire prend place aussi sur la proue, soulignant le capot. Les jantes ont été retravaillées tandis que le nuancier s'enrichit de teintes inédites.