Nouvelles mobilités : Mobilize se développe au Brésil

Le marché des nouvelles mobilités est en forte croissance avec le développement des véhicules électrifiés et connectés. La filiale du groupe Renault, qui apporte des solutions autour de la mobilité, de l’énergie et des données, en Europe et à l’international, étend désormais ses services au Brésil. « Les activités de Mobilize au Brésil reflètent parfaitement les services et solutions que nous voulons proposer », explique Clotilde Delbos, P-DG de Mobilize.

Mobilize Share : le car-sharing au Brésil

Mobilize enrichit ses services en expérimentant le concept de car-sharing, une solution appuyée sur la mobilité partagée. Grâce à une application, les utilisateurs peuvent réserver un véhicule pour un usage personnel ou professionnel. Ce procédé a été expérimenté en 2019 et a connu un grand succès en 2020.

Renault on Demand : une location longue durée

Mobilize, avec l'aide de RCI Bank & Services, permet aussi de faciliter la mobilité urbaine, avce le service Renault on Demand. Les personnes qui souhaitent y accéder ont le choix entre trois contrats : 12, 18 et 24 mois, ainsi que plusieurs kilométrages allant de 500 à 2 000 kilomètres par mois. La procédure d'abonnement se réalise entièrement en ligne afin de faciliter l'accès à ce service.