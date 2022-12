Nouvelle opération de croissance externe pour Geodis

Geodis indique qu’un accord préalable a été trouvé avec les familles Schoeller et Amberger pour une prise de contrôle du groupe trans-o-flex, spécialiste du secteur du transport express premium en Allemagne.

Geodis a conclu un accord visant à acquérir la société trans-o-flex, acteur de référence dans le secteur du transport express premium en Allemagne, spécialisé dans le transport sous température contrôlée de produits pharmaceutiques. Ce groupe logistique est également un expert de la livraison express de marchandises dans les secteurs des cosmétiques et des technologies de pointe.

La société trans-o-flex est basée en Allemagne, même si elle opère aussi en Autriche, ce qui offre des opportunités supplémentaires de développement. Elle emploie quelque 2 000 personnes réparties dans 77 plateformes et agences locales qui travaillent aussi bien avec des colis que des palettes.

Geodis compte devenir incontournable en Allemagne

« L’acquisition de trans-o-flex constitue une étape clé pour renforcer notre présence en Allemagne. Elle est conforme à notre ambition visant à développer nos solutions logistiques mondiales de bout en bout, afin d’accompagner la croissance et l’expansion géographique de nos clients. Avec cette acquisition, Geodis se positionnera parmi les acteurs reconnus sur le marché de la santé et deviendra un logisticien incontournable en Allemagne, pays au centre du commerce international », se réjouit Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis, qui précise que Christoph Schoeller, actuel président du conseil consultatif de trans-o-flex et co-actionnaire avec monsieur Amberger, restera vice-président du conseil de surveillance.

