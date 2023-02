Nouvelle Peugeot 508 : la routière française fait de la résistance

Le 24 février 1983, le constructeur automobile français Peugeot lançait en fanfare la citadine 205. Un véritable succès puisque plus de 5 millions d'exemplaires ont été écoulés au cours de sa longue carrière (1983-1998). Quarante ans plus tard, la marque au lion a retenu cette date pour présenter les nouvelles Peugeot 508 et 508 SW.

Ce nouveau duo se présente comme une profonde évolution stylistique de la familiale lancée en 2018, au temps où les SUV ne régnaient pas encore - totalement - en maîtres sur le marché automobile européen et où l'électrification des gammes supérieures (à laquelle appartient le modèle) en était à ses balbutiements.

Ainsi, au cours de leur première moitié de carrière, la berline comme le break ont séduit un grand nombre de conducteurs. Selon nos données, 41 253 unités ont été écoulées en France depuis le lancement du véhicule mi-2018 (dont 21 822 unités en flottes).

La Peugeot 508 adopte les nouveaux codes de la marque

« Peugeot renforce son identité technologique et féline à travers le caractère radical des nouvelles 508. Des projecteurs ultra fins et la signature à trois griffes viennent s'inscrire dans une calandre qui se dématérialise dans le bouclier pour une mise en scène spectaculaire de la face avant », signale Matthias Hossann, le directeur du design Peugeot.

Motorisations dégonflées et nouveau bloc hybride rechargeable

Au chapitre des motorisations, Peugeot a nettement réduit l'offre. Initialement commercialisée avec des motorisations thermiques (blocs essence et diesel) développant de 130 à 250 chevaux mais aussi avec une motorisation électrifiée Hybrid 225, la Peugeot 508 restylée ne dispose plus que d'une seule offre essence et diesel mais étoffe ses propositions hybrides rechargeables.

Le catalogue est donc composé du bloc essence trois-cylindres 1.2 l PureTech 130 chevaux, développant 230 Nm, et du bloc diesel quatre-cylindres 1.5 l BlueHDi 130 chevaux, développant 300 Nm de couple. Tous deux sont associés à la boîte automatique EAT8.

En PHEV, il est possible d'opter pour les versions Hybrid 180, Hybrid 225 et Hybrid 360. Dans le premier cas, un quatre-cylindres 1.6 l PureTech 150 ch est associé à un bloc électrique de 81 kW (110 ch). Dans le deuxième, c'est un bloc 1.6 l PureTech 180 ch qui est associé au même bloc électrique de 81 kW (110 ch). Enfin, la version la plus puissante combine un bloc 1.6 l PureTech 200 ch avec deux blocs électriques : l'un de 81 kW (110 ch) placé à l'avant et l'autre de 83 kW (113 ch) placé à l'arrière. La même batterie lithium-ion de 12,4 kWh prend place dans ces véhicules et autorise une autonomie maximale 100 % électrique d'environ 50 kilomètres.

Côté finitions, Peugeot a radicalement simplifé la gamme. La nouvelle 508 est déclinée en finitions Allure, GT et PSE. Cependant, la dotation de série a été nettement enrichie avec l'ajout de la vision de nuit (avec détection des animaux, piétons et cyclistes), la conduite semi-autonome de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go) et enfin une suspension pilotée associée à trois modes de conduite (normal, confort et sport).

La sportive Peugeot 508 PSE maintenue au catalogue