Nouvelle réaction alarmée de la CSIAM envers la politique française de bonus écologique

La CSIAM (Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle) a profité de la dernière intervention d’Ursula von der Leyen devant le Parlement européen pour rappeler ses « appréhensions » concernant la politique de bonus écologique que la France prévoit pour janvier prochain.

Début septembre, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher apporta aux Français des précisions sur l'évolution à venir du bonus écologique attribué lors de l'achat d'un véhicule électrique. Celui prévoit, dès le 1er janvier 2024, d’être soumis à un « éco-score automobile » prenant en considération l'empreinte carbone de la production des voitures ainsi que leur transport. Ce nouveau critère d’attribution a pour but de favoriser les véhicules fabriqués dans l’Union Européenne et particulièrement en France. Il s’agit d’une manière tacite d’exclure les modèles fabriqués en Asie.

Quelques jours plus tard, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tenu son discours annuel devant Parlement européen. L’occasion pour elle de rappeler que « les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives. » Ce « nivellement par le bas de la concurrence » est dangereusement perçu Ursula von der Leyen. L’occasion pour la CSIAM (Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle), déjà remontée contre ce projet, de faire un parallèle avec les futures modifications qui seront apportées au système de bonus écologique français.

La nouvelle réaction de la CSIAM

Le 14 septembre, la CSIAM a donc publié un communiqué prenant la défense des constructeurs d’autres nationalités. On peut y lire que « l’intervention d’Ursula von der Leyen lors de son récent discours sur l'état de l'Union a mis en lumière et conforté les appréhensions de la CSIAM concernant la nouvelle politique de bonus écologique que la France prévoit d'adopter dès le 1er janvier 2024. Alors que la Présidente de la Commission européenne met l'accent sur la nécessité d'une concurrence loyale et d'une prise en compte des réalités du marché, il semble que la France opte pour une démarche unilatérale. Cette approche ne prend pas suffisamment en compte les positions de ses homologues européens ni les orientations générales de l'Union européenne, risquant ainsi d'établir des mesures potentiellement discriminatoires sous le prétexte de ce bonus. »