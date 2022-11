Nouvelle salve de nominations pour Arval

Les équipes du loueur longue durée se féminisent. Après avoir accueilli Sarah Roussel en tant que directrice générale d’Arval France et nommé Caroline Lehericey directrice Retail d’Arval France, le groupe intègre Karen Brunot et Julie Meynard. Celles-ci occuperont des fonctions à hautes responsabilités au sein de la branche internationale d’Arval, respectivement à la direction du développement durable et à la tête des entités Arval Consulting & Arval Mobility Observatory.

Un tandem expérimenté

Karen Brunot a débuté sa carrière au sein du groupe Pinault Printemps Redoute (Kering) à la direction de la stratégie avant de rejoindre la Fnac puis American Express Carte France où elle dirigeait la division marketing sur le segment des particuliers. Son parcours chez Arval a de son côté démarré en 2016, quand Karen Brunot a été recruté au poste de directrice Digital et Marketing d’Arval France avant de devient membre du Comité Exécutif du loueur en 2019. Nouvellement créé, le poste de directrice du développement durable chez Arval doit, pour sa part, « répondre aux défis auxquels nos clients font face actuellement, car nous sommes convaincus que le lien entre la RSE et le business est absolument crucial », souligne Alain van Groenendael, président et directeur général d’Arval.

De cruciales ambitions que devra également relever Julie Meynard, ancienne responsable du développement commercial international de l’Arval International Business Office (IBO). Son aventure professionnelle au sein du groupe spécialiste de la LLD dure d’ailleurs depuis presque 20 ans avec de nombreuses missions menées dans le domaine du marketing. Son CV est également étoffé d’une connaissance du domaine du voyage d’affaires grâce à un passage chez American Express. Le secteur de l'automobile et des mobilités lui est quant à lui familier de par ses sept années au département B2B international du constructeur français PSA.