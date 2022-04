Nouvelle scène de ménage entre Volkswagen et Seat

Alors que Seat est repassé dans le rouge en 2021, Herbert Diess, président du groupe Volkswagen, a souligné que la marque devait retrouver la voie de la rentabilité pour ne pas compromettre son avenir. De quoi réveiller les tensions au sein du groupe et Matias Carnero, président du comité d’entreprise et secrétaire général du puissant syndicat UGT, a vivement réagi en demandant à Herbert Diess d’être clair sur ses intentions stratégiques pour Seat. Tout en soulignant qu’il serait difficile d’atteindre une marge opérationnelle de 5% en ne produisant que des petits véhicules électriques urbains. L’avenir de l’usine de Martorell est aussi un sujet de crispation.

La crainte de voir Seat disparaître

Matias Carnero reproche à la direction du groupe des arbitrages défavorables à Seat et Cupra pour l’attribution des semi-conducteurs, sur fond de pénurie. Il estime que Herbert Diess ne donne aucune perspective d’avenir à Seat, jugeant la marque en danger et susceptible de disparaître avec la fin du cycle de la Leon en 2028-2029. A ses yeux, Seat n’a pas assez de projets électrifiés sur des segments rentables et Cupra pâtit de la concurrence intra-marques au sein du groupe. Citant Wayne Griffiths clamant que « Cupra, c’est le futur », Matias Carnero juge que les moyens alloués à Cupra se font au détriment de Seat, la marque ayant un plan produits incertain alors que Cupra attend quatre nouveautés (Tavascan, Urban Rebel, un nouveau SUV qui sera produit dans l’usine hongroise de l’Audi Q3 et un autre modèle). Cependant, il pointe aussi que Cupra sera aussi en difficulté par rapport à d’autres marques du groupe.

Pour l’heure, Herbert et Diess et Wayne Griffiths n’ont pas officiellement réagi à cette alarme de Matias Carnero.

