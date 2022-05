Nouvelle vitrine pour Autodistribution Rembaud

Avec cinq sites basés en région vendéenne (Challans, La Roche sur Yon, Les Herbiers, Luçon et Le Château d’Olonne), le distributeur Autodistribution Rembaud est un poids lourds régional de la distribution de pièces détachées. Pour mieux accueillir ses clients, professionnels comme particuliers, il vient d’inaugurer son nouveau magasin de Challans, refait à neuf.

Le site de 3000 m2 a entièrement repensé le parcours client pour qu’il aille au-delà de la seule réception des commandes. Il colle au nouveau concept Autodistribution qui a été défini afin de créer un espace de libre-service orienté vers la vente et l’expérience client. « Avec un magasin modernisé et redesigné, nous valorisons nos offres attractives avec des prix bien positionnés et la présence de nos vendeurs conseil qui accompagnent les clients. Ainsi, nous comptons élargir notre clientèle, en attirant d’avantage de particuliers » commente Pascal Droulon, directeur général d’Autodistribution Rembaud depuis novembre 2020.

Le distributeur propose désormais sur l’ensemble de ses magasins 15 000 références avec un large choix de pièces multimarques, de l’équipement, de l’outillage, souhaitant se distinguer par sa disponibilité́ et son accompagnement.

52 ans d'existence

En 52 ans d’existence, la société a toujours su investir pour suivre les évolutions de l’automobile. L’histoire de l’établissement a démarré en 1970 quand Gilles Rembaud s’installe à Challans avec un premier garage monté dans une ancienne forge. Un local neuf de 600 m2 est édifié en 1973, qui s’agrandit 3 ans plus tard pour doubler de surface.

En 1981 l’entreprise passe la vitesse supérieure en proposant des pièces détachées et réalise un important investissement pour occuper plus de 2000 m2. Un nouvel agrandissement a lieu en 1986. Au début des années 90, l’entreprise emploie 21 personnes et commence à racheter des entreprises comme Jacquet, Cydia, et plus tard AD Blanchard.

En 2003, Philippe Rembaud succède à son père avec la transformation en filiale d’Autodistribution. Le développement se poursuit avec les ouvertures des points de vente des Herbiers en 2005 et Luçon en 2008, avant les Sables-d’Olonne en 2014. Cette même année, le petit-fils du fondateur, Julien Rembaud intègre la société. Il est aujourd’hui responsable du développement commercial et marketing, membre du comité de direction. Sous la direction de Pascal Droulon, Autodistribution Rembaud poursuit son développement avec la rénovation de son site historique de Challans. La société compte 72 salariés, dont 25 sur Challans. Elle déclare un chiffre d’affaires autour des 21 millions d’euros.