Nouvelle Volkswagen Passat 8 SW : la familiale allemande se fait la malle

La huitième et dernière génération de Volkswagen Passat vient d'être officialisée par le constructeur allemand. Sans surprise, la familiale est désormais uniquement proposée en version break SW. Les clients qui ne jurent que par les berlines sont invités à se tourner vers la nouvelle Volkswagen ID.7... 100 % électrique.

La Volkswagen Passat est un modèle présent sur les routes européennes depuis maintenant un demi-siècle. À l'occasion de ce 50e anniversaire - et à quelques jours de l'IAA Mobility de Munich où elle sera exposée pour la première fois - la firme de Wolfsburg présente la huitième génération du véhicule, écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires depuis 1973.

Petite subtilité, ce modèle dont la commercialisation est annoncée au cours du premier trimestre 2024, est désormais uniquement proposée en version break SW.

La Volkswagen Passat 8 SW en finition R-Line et en motorisation hybride rechargeable. © Volkswagen AG

Un sens pratique aigu

Basée sur la plateforme modulaire MQB evo progressive, la nouvelle Volkswagen Passat SW s'étire sur 4,91 mètres de long (soit 14 centimètres de plus que le modèle remplacé) et dispose d'un empattement de 2,84 mètres (+ 5 cm). Le véhicule gagne 2 centimètres en largeur, à 1,85 mètre. Enfin, la hauteur n'évolue pas et stagne à 1,50 mètre.

« Avec ses surfaces de carrosserie latérales puissantes, sa ligne de démarcation très marquée (à hauteur des poignées de porte), l'empattement nettement augmenté et de longues surfaces vitrées, la Passat SW affiche une dynamique et une élégance qui n'appartiennent qu'à elle », avance Volkswagen dans un communiqué.

De petits détails stylistiques apportent une touche de modernité à ce break, afin de casser le classicisme de ce type de carrosserie : il s'agit des bandeaux lumineux à LEDS soulignant le capot avant et la lunette arrière.

Le volume de coffre de la nouvelle Volkswagen Passat SW a augmenté. © Volkswagen AG

Côté pratique, la banquette est bien sûr rabattable 2/3-1/3 tandis que le coffre promet une contenance allant de 690 litres (+ 40 litres par rapport à la précédente génération) à 1 920 litres (+ 140 litres).

Une nouvelle Volkswagen Passat SW multi-énergie

Sous le capot de cette huitième génération du break familial, Volkswagen reconduit une grande variété de motorisations.

Selon les marchés, les clients pourront opter pour des blocs 100 % thermiques essence 2.0 l TSI 204 ch DSG7, 2.0 l TSI 265 ch 4Motion DSG7, des turbo-diesel 2.0 l TDI 122 ch DSG7, 2.0 l TDI 150 ch DSG7 et 2.0 l TDI 193 ch 4Motion DSG7 mais aussi du bloc électrifié (mild-hybrid) 1.5 l eTSI 150 ch DSG7, ou des blocs hybrides rechargeables eHybrid 204 et 272 ch.

La gamme s'articule quant à elle autour de quatre niveaux de finition : Passat, Business, Elegance et R-Line (au look plus sportif).

La dotation de série a été nettement enrichie et fait le plein de technologies. © Volkswagen AG

Volkswagen l'affirme, ces différents niveaux de gamme « ont tous été nettement revalorisés par rapport aux générations précédentes ».

Dès la finition de base, le véhicule donne ainsi accès à de nombreux équipements technologiques comme : les nouveaux écrans du système multimédia MIB4, le système d'avertissement Car2X, la connectivité embarquée Apple CarPlay / Android Auto, la climatisation automatique, les prises USB-C, le régulateur de distance (ACC), l'assistant de changement de voie (Side Assist), le système de surveillance périmétrique (Front Assist), l'assistant de maintien dans la voie (Lane Assist).

En montant en gamme, la nouvelle Passat propose une nouvelle génération d'affichage tête-haute ou encore de nouveaux de projecteurs matriciels à LEDS. Autant d'équipements jadis réservés aux véhicules des segments supérieurs, qui auront une incidence sur les tarifs du véhicule, encore inconnus.