Nouvelles mobilités : un partenariat entre Toosla et Zity by Mobilize

Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, et Zity by Mobilize (Groupe Renault), service d’autopartage en libre-service, nouent un partenariat, afin d’élargir leur offre de solutions de mobilité proposée à leurs clients en région parisienne.

Toosla et Zity by Mobilize, du groupe Renault, annoncent la conclusion d’un partenariat pour offrir un éventail élargi de solutions de mobilité à leurs clients en région parisienne. Zity continuera de proposer des durées de location très courtes, de quelques minutes à trois jours, tandis que Toosla s’inscrit dans le champ de la courte durée traditionnelle, de quelques jours à trois mois. Complémentaires, les deux entités partagent aussi une forte culture digitale, avec des applications de dernière génération.

Du 17 au 31 janvier 2022, les utilisateurs des applications de Toosla et Zity seront encouragés à s’enregistrer sur le site de l’autre partenaire via une fenêtre pop-in qui apparaitra dès l’ouverture de l’application. Des animations commerciales ont été développées pour stimuler la demande. Disponible uniquement en région parisienne (le partenariat n’est pas à l’agenda à Madrid en Espagne), cette offre donnera un accès à l’ensemble de la flotte de Toosla et Zity à Paris et ses environs, soit près de 800 véhicules.

Levée de fonds réussie pour Toosla

On peut rappeler que Toosla vient de s’introduire sur Euronext Growth, en décembre 2021, tout en confirmant le 10 janvier 2022 le montant définitif de son augmentation de capital à 6,2 millions d'euros. Un succès qui doit lui permettre de financer sa croissance, notamment à l’international, pour aboutir à une flotte de 6000 véhicules à l’horizon 2025. A titre indicatif, son chiffre d’affaires est passé de 2,6 millions d’euros en 2020 à 4 millions d’euros en 2021.