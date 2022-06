Nouvelles nominations chez Mann+Hummel

Diplômé d’un master en école de commerce, Julien Volpi intègre Mann+Hummel en 2010. Il y gravit progressivement les échelons pour être en charge jusqu’à ce jour des grands comptes européens comme Mobivia, Stellantis et PHE. Il prend aujourd’hui la direction commerciale France et Benelux aftermarket en remplacement de Marie-Jo Faivre. il sera en charge avec ses équipes de la consolidation et du développement des activités rechange de la France et le Benelux pour l’ensemble des marques (Mann-Filter, Wix et marques distributeurs) du groupe.

De son côté, également diplômé d’un master en école de commerce qu’il a complété par un MBA à la London Business School, Pierre Robin débute sa carrière dans l’univers de la grande consommation. Il évolue ensuite dans l’aftermarket automobile en exerçant chez Valeo, différents postes successifs en marketing et business développement. Plus récemment, il a collaboré durant plus de deux ans chez Hutchinson dans la division rechange automobile en tant que responsable marketing. Salarié de Mann+Hummel depuis le 1er juin 2022, Pierre Robin sera en charge du département marketing et business excellence du groupe et reportera pour cela à la nouvelle direction commerciale.