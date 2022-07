NSK renforce sa vigilence envers la contrefaçon

Dans le contexte inflationniste actuel, les pressions budgétaires incitent de nombreux acheteurs de roulements à se tourner vers des produits bon marché et très souvent contrefaits. Dans presque tous les cas, l'utilisation de faux roulements se traduit par des coûts de cycle de vie plus élevés. Liée à la qualité de l'acier, il n'est pas rare de constater une longévité (entre la pièce authentique et la contrefaçon) jusqu’à 20 fois inférieure.

Par souci de se prémunir contre les dangers que représentent les faux roulements, NSK encourage les professionnels a ne se fournir qu’auprès des distributeurs agréés de la marque. L’équipementier rappelle qu'il ne travaille qu'avec des distributeurs possédant les connaissances et l'expérience nécessaires pour répondre aux normes en vigueur et agissant dans le respect des politiques d'éthique et de conformité de NSK. Bien entendu, des signes révélateurs permettent aux clients d’identifier un faux roulement. Outre un prix qui semble trop beau pour être vrai, un emballage comportant un logo, des marques, un marquage, des autocollants, des hologrammes, un code-barres ou des codes/dates fabricant incorrects doit attirer l’attention.

Enfin pour encore plus de sécurité, le professionnel peut toujours télécharger l’application gratuite WBA (World Bearings Association - Association mondiale du roulement) à l’adresse www.stopfakebearings.com qui lui permettra de scanner le code-barres imprimé sur l'emballage pour confirmer l'authenticité du produit.