NTK ajoute 50 nouvelles références à sa gamme de capteurs de température de gaz d'échappement

Sous sa marque NTK Vehicle Electronics, NGK Spark Plugs ajoute 50 nouvelles références de capteurs de température de gaz d'échappement. Le renforcement de la gamme comprend des capteurs PTC (Positive Temperature Coefficient). Ces derniers complètent l’offre de capteurs NTC (Negative Temperature Coefficient). D'ores et déjà disponibles, les 50 nouveaux capteurs PTC correspondent à 81 références première monte. Ils couvrent 920 applications et plus de 34 millions de véhicules roulant en Europe. L'offre s'étoffera dans les mois à venir.

Pour mémoire, les capteurs de température servent à contrôler la température des gaz d’échappement en amont du turbocompresseur, du catalyseur, et en amont ou aval du filtre à particule diesel et du catalyseur 3 voies. Alors que la résistance des capteurs PTC augmente avec la température, celle des capteurs NTC diminue.