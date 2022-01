NGK Spark Plugs enrichit l'offre NTK avec des vannes EGR

Peaufinée depuis plusieurs mois et testée sur des bancs d'essais rigoureux, la gamme de vannes EGR fait son apparition dans l'offre NTK. Elle vient ainsi compléter la famille flux d'air admission et la palette de produits NTK. Le lancement comporte quatre phases :

Janvier 2022 : lancement de 84 références pour une couverture de 125 millions de véhicules en EMEA, soit 60% du parc. En France, l'offre couvre 59% du parc, soit 33 millions de véhicules (VL et VUL). Les vannes EGR sont présentées dans un emballage aux couleurs NTK (vert et gris), avec un code dédié lisible sur deux côtés. En 2023, NTK complètera l'offre avec 46 nouvelles références (vanne EGR pneumatique, électrique, avec refroidisseur), soit 132 millions de véhicules. En 2024, la gamme de vannes EGR s'enrichira de ses 40 dernières références, soit un total de 170 références pour une couverture du parc à 153 millions de véhicules. Enfin, la dernière phase concerne la consolidation de la gamme, qui devrait alors couvrir plus de 75% du parc en 2025.

Maryline Merlier, Responsable marketing chez NGK Spark Plugs, indique : « Le lancement prochain de notre gamme de vannes EGR vient répondre à un besoin marché qui existe depuis plusieurs années. Ce développement nous permettra de continuer à étendre notre couverture marché tout en simplifiant le quotidien de nos clients réparateurs. Ils trouveront désormais chez nous toutes les références nécessaires en matière d’électronique véhicule », principe du "one stop shop". De plus, NGK Spark Plugs accompagne ce lancement d'une présentation sous forme de flyers, de vidéos tutoriels, d'une page dédiée sur le site internet, ainsi qu'un plan de communication web sur les trois prochains mois.

Pour mémoire, les vannes EGR permettent la recirculation de gaz d'échappement afin de réduire la quantité d'oxydes d'azote (NOx) produite pendant la combustion. Elles équipent 30,4 millions de VL et VUL diesel et 2,6 millions en essence en France. Le marché des vannes EGR représente à peu près 350 000 pièces par an, dont la moitié sur la rechange indépendante.