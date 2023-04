NTK Vehicle Electronics prend son indépendance sur TecDoc

Niterra, leader mondial en bougies d’allumage et capteurs, et entreprise propriétaire des marques NGK Ignition Parts et NTK Véhicles Electronics annonce l’arrivée de cette dernière en tant que marque à part entière sur le catalogue électronique TecDoc de TecAlliance.

L’équipementier japonais nouvellement renommée Niterra annonce que sa marque NTK Véhicles Electronics spécialiste des références de sondes lambda, de débitmètres d’air (MAF), de capteurs de pression (MAP), de vannes EGR, de capteurs de vitesse et position moteur, ainsi que de capteurs de température de gaz d'échappement (EGTS) est désormais découplé, au sein du catalogue électronique de référence de la réparation indépendante, de la marque historique NGK Ignition Parts.

Cette dernière, référence mondiale dans la catégorie allumage avec des bougies d'allumage, des bougies de préchauffage, des bobines d'allumage, des faisceaux d’allumage et des capuchons, continue à être visible sous sa propre identité dans TecDoc.

Afin que cette transition soit la plus fluide possible pour les clients du groupe japonais, le découplage des produits NTK ne se fera pas brusquement et Niterra continuera pendant quelques semaines à publier également les informations des produits NTK Vehicle Electronics sous la marque NGK. Notons que ce double affichage cessera cependant dès la fin du mois de juin 2023. Aussi, les clients de l'équipementier sont encouragés à sélectionner et prioriser dans leur système de gestion de catalogue spécifique les marques NGK (clé n°15 du catalogue) et NTK (clé n° 5414 du catalogue).

« Notre marque NTK Vehicle Electronics offre à nos clients une gamme complète qui couvre tous leurs besoins en matière de capteurs moteur. C'est pourquoi elle mérite sa propre section indépendante sur TecDoc », explique Frank Massia, directeur marketing aftermarket EMEA chez Niterra EMEA GmbH. « Le futur de notre entreprise, tout comme celui du marché de l’automobile, se fondant sur la durabilité, notre offre de capteurs est amenée à jouer un rôle de plus en plus important. ».