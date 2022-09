NTN ambitionne de lancer 600 nouvelles références d’ici 2023

En juin 2022, NTN a annoncé la commercialisation de sa nouvelle gamme de pompes à eau électriques constituée de 5 références de qualité OE, pour répondre à la hausse de l’électrification du parc européen. Dans les prochains mois, l’équipementier va poursuivre progressivement le développement de son offre. L’objectif est d’atteindre une couverture de 80% du parc d’ici la fin mars prochain. Toujours d’ici la fin du mois de mars 2023, NTN lancera 150 nouvelles références dans la famille Powertrain, notamment sous forme de kits de distribution avec pompes à eau et de kits d’accessoires. La gamme de kits de chaîne sera étoffée et une nouvelle gamme KAP (kit d’accessoires avec pompe) sera créée. En outre, le fabricant entend s’imposer sur le marché « châssis » avec une gamme composée de plus de 900 pièces destiné à la rechange.

Une gamme standard dédiée aux poids lourds étoffée

Par ailleurs, NTN annonce le lancement de nouvelles références CVJ (kits de transmission, kits soufflets et kits joints de qualité première monte). Parmi les 280 nouvelles références multi-constructeurs, NTN propose 136 kits de transmission, 80 kits soufflets et 64 kits joints qui représentent une augmentation de + 54 % de la gamme. L’ajout de 250 nouvelles références permettra à NTN de proposer plus de 1 000 références en 2023. L’équipementier confirme son ambition de devenir l’un des leaders du marché CVJ d’ici quelques années. NTN réfléchit également à un projet de gamme CVJ remanufacturées. Parmi les autres annonces, le fabricant va poursuivre le développement de son offre outillage pour le montage et le démontage de ses gammes. En matière de digitalisation, NTN va proposer d’ici fin septembre un showroom virtuel sur ordinateur ou tablette. Ses clients pourront avoir accès aux gammes et innovations. L’équipementier a également lancé des formations en ligne reposant sur six modules disponibles dans 5 langues, et qui seront agrémentées de deux nouveaux modules dans les mois à venir.

Enfin, toujours d’ici mars 2023, NTN va enrichir sa gamme standard dédiée aux poids lourds. Le catalogue intègrera près de 50 nouvelles références multi-origine de roulements de roue, de roulements de boîte de vitesse et de roulements d’alternateur. En parallèle, l’équipementier est en train de développer une nouvelle gamme Preset Hub composée d’un ensemble roulement-moyeu, avec pour objectif de faciliter les interventions des réparateurs.