NTN dope son offre de roulements de roue instrumentés

ZeCarrossery se dote d'un nouveau logiciel de chiffrage

ZeCarrossery et ZePare-Brise intègre le logiciel de chiffrage Diva du Groupe Lacour. Ce dernier permet un accès rapide via l'intranet afin d'optimiser le temps de travail des adhérents.Le partenariat entre le réseau de carrosserie et le...