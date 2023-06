NTN Europe étend son offre de kits de distribution par chaîne

Lancée en 2018 pour répondre à l’accroissement des mécaniques dotées de distribution par chaine, NTN Europe lançait une gamme inédite de kits de distribution par chaîne. 22 références étaient alors commercialisées sous la marque SNR afin d’entrer sur ce nouveau marché en se positionnant sur les références les plus attendues.

En 2023, l’équipementier affiche la volonté de s’affirmer sur ce segment poussé par cette technologie de distribution de plus en plus présente sur les dernières générations de véhicules thermiques et hybrides. Tant et si bien qu’aujourd’hui près de la moitié des véhicules du parc européen sont équipés d’une distribution par chaîne. NTN Europe, a ainsi retravaillé les 22 références qui composaient initialement sa gamme de kits de distribution par chaîne et l’a enrichi pour porter son offre à un total de 100 références couvrant plus de 4 500 applications.

Commercialisée depuis le début du mois de juin, cette gamme a évolué aussi bien en volume qu’en profondeur avec le développement de sous-kits permettant de s’adapter aux différents types de chaîne présents dans les véhicules. Cette dernière offre a pour vocation de répondre désormais fidèlement à une demande des distributeurs et garagistes.

« Bien que la chaîne du kit de distribution soit une pièce en acier, nettement plus résistante qu’une courroie de distribution, elle reste une pièce d’usure malgré l’absence de recommandation constructeur pour son remplacement. Il est donc indispensable de contrôler son état régulièrement, lors de la révision notamment, et de la changer si besoin, car le moindre problème peut engendrer des dégâts importants jusqu’à la casse moteur, » explique Anaïs Le Fouler, responsable gamme Powertrain chez NTN Europe. « Initialement la chaîne durait tout au long de l’utilisation du véhicule sur le parc français, mais aujourd’hui ces derniers roulent de plus en plus longtemps au sein de parcs européens vieillissants et atteignent les seuils d'usure nécessitant un remplacement du kit de distribution par chaîne. » complète la responsable.