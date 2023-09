NTN Europe étend son offre de pompes à eau électriques pour V.E.

En complément directe de la famille de pompes à eau électriques principales lancée il y a un an, sous la marque SNR, l’équipementier avec ces 40 nouvelles références de pompes auxiliaires couvre désormais 4 500 applications parmi les principales marques européennes et asiatiques de véhicules thermiques, hybrides et électriques. Une offre permettant à la marque d’assurer une couverture globale de 75 % du parc européen.

Rappelons que contrairement aux pompes à eau électriques principales qui permettent de maintenir ou refroidir électriquement (et non pas via un entraînement par courroie) la température d’un moteur thermique, les pompes à eau auxiliaires (jusqu’à 4 sur certains véhicules) sont associées à d’autres composants. Ces dernières aident notamment au refroidissement du turbo compresseur pour les véhicules thermiques, de la batterie pour les véhicules électriques et hybrides, de l’électronique de puissance, de l’huile de boîte de vitesses ou encore à la répartition de l’air dans l’habitacle.

Avec le développement rapide des modèles électriques, le marché des pompes à eau utilisant la même énergie devrait connaître une croissance exponentielle de + 13 % à + 16 % d’ici 2030, offrant de belles opportunités aux équipementiers disposant d’une expertise sur ce segment comme NTN Europe. Les VE et VH chauffent en effet davantage et plus rapidement que les véhicules thermiques, nécessitant un système de refroidissement efficace pour optimiser la durée de vie de la batterie. Ce phénomène est encore plus marqué avec le déploiement de la recharge rapide qui entraîne une hausse importante de la température de certains composants. Dans ce cas de figure, les pompes à eau auxiliaires ont un rôle essentiel à jouer pour que les VE puissent accéder à ce type de recharge qui représente, avec la puissance et l’autonomie kilométrique, l’avenir de ce marché.