NTN Europe lance l'homologation ECE R90 de son offre freinage

Jusqu’alors facultative pour certains composants, la réglementation ECE R90 devient obligatoire pour l’ensemble des éléments de freinage. Aussi pour répondre aux exigences du marché et aux différents critères obligatoires de sécurité, NTN Europe, lance sur le courant de l’année 2023, les démarches d’homologation pour toute sa gamme de disques-moyeu de frein à roulement intégré.

Dans le cadre de cette homologation réalisée par un organisme indépendant, l’équipementier devra soumettre l’ensemble des pièces de sa gamme à une série de tests et de contrôles qualité intégrés dans les essais. Que ce soit en laboratoire ou sur route, les pièces devront prouver leur performance, leur qualité et leur conformité au marché comme cela est déjà le cas pour la pièce neuve d’origine.

Au terme de ces essais, 100 % de la gamme, soit 35 références de disques-moyeu assurant une couverture de 100 % du parc européen, sera marquée de ce gage de sécurité. Le marquage ECE R90 sur la pièce elle-même facilitera notamment les flux aux douanes dans certains pays, mais surtout, cela permettra de lutter contre les contrefaçons qui nuisent à terme à la sécurité des usagers.

Carole Berwald, responsable de gamme roulements de roue, rechange automobile de NTN Europe explique « La sécurité de nos clients est primordial. Il est de notre devoir de proposer des pièces de qualité OE certifiées afin de mettre le meilleur à disposition du marché de la rechange et lutter contre la contrefaçon. Notre but en tant qu’équipementier est d’offrir un gage de sécurité et de tranquillité à nos clients par la garantie de nos kits. Grâce à ces réglementations, les produits non conformes seront de plus en plus difficilement commercialisables sur le marché. »