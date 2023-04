NTN Europe poursuit ses tutoriels video

Composée d’influenceurs et de passionnés de mécanique, l’équipe de « Ma Clé de 12 » produit des vidéos techniques à l’intention des particuliers comme des professionnels. Ces vidéos sont proposées en 5 langues (français, anglais, espagnol, italien et allemand) sur la chaîne YouTube éponyme. Avec 1 000 tutoriels réalisés par an, plus de 1,5 million de visiteurs par mois et une communauté estimée à plus de 140 000 personnes à travers l’Europe dont 90 000 français, « Ma Clé de 12 » affiche une vraie présence dans le paysage de la vulgarisation de la mécanique automobile. Une aura qui n’a pas échappé aux responsables de NTN Europe qui voit à travers ce partenariat une façon efficace de toucher l’ensemble des marchés sur lesquels il est implanté.

Les 9 vidéos, publiées sur la chaîne YouTube de « Ma Clé de 12 » depuis le 1er avril, livrent des astuces techniques et de précieux conseils pour effectuer des interventions sur des produits comme les roulements de roue, capteurs, transmissions, galets, courroies de distribution et d’accessoires commercialisés par l’équipementier. En effet, le remplacement de ces pièces techniques nécessite un savoir-faire pour éviter les retours en atelier liés à un soucis de montage. Grâce à ces vidéos, les professionnels peuvent adopter les bonnes pratiques et réaliser un gain du temps tout en améliorant par la même occasion l’expérience de leurs clients.

Et même si ce partenariat entre SNR Europe et « Ma Clé de 12 » marque le début d’une belle aventure technique, l’équipementier en profitera également pour revoir la structuration de sa chaîne YouTube dédiée à la rechange lancée fin 2021. Rappelons qu’ayant une portée mondiale, l’équipementier veille à fournir du contenu qui puisse être accessible aux visiteurs des différents marchés couverts par le Groupe.