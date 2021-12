NTN Europe renforce son équipe commerciale

Arrivé en septembre, Leonardo Araujo est entré en 2004 au sein du groupe SNR. Après avoir été nommé responsable commercial et marketing pour la première monte au Brésil, il intègre, en 2015, l'activité rechange, toujours dans son pays natal. Il rejoint aujourd'hui le siège européen situé à Annecy (74) en tant que directeur des ventes pour la région EMEA. Leonardo Araujo succède à Jonathan Delalu et reporte à Christophe Idelon. Il aura pour mission de contribuer au développement du groupe en générant de nouvelles opportunités de business, notamment en collaborant avec les ITGs, et ainsi faire de NTN Europe un acteur majeur de la rechange indépendante de la région.

De son côté, Flavien Philippon est nommé responsable grands comptes France, un poste créé dans le cadre de la structuration de la division qui s'est étoffée cette année. Il a pour objectif de mettre son savoir-faire et ses compétences au service de Laurent Dumont, directeur commercial aftermarket France et Belgique, à qui il reporte. Âgé de 32 ans, Flavien Philippon était auparavant chargé de marketing Europe en première monte pour les segments direction assistée et roulements chez Jtekt. Deux ans plus tard, il rejoint l'équipementier Akwel. Enfin, en 2015, il est nommé responsable grands comptes France et export.