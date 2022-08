NTN prend date sur Automechanika et Equip Auto 2022

Après Autopromotec en Italie en mai dernier, NTN confirme sa présence sur les deux grands salons européens de la rentrée, à savoir Automechanika (13 au 17 septembre 2022) et Equip Auto (18 au 22 octobre 2022).

Un immense stand sur Automechanika

Sur Automechanika Francfort, le rendez-vous est fixé sur un stand de 220 m² (D.11, Hall 4.0), le plus grand jamais occupé par l’équipementier. Trois modules répartis sur le stand, arborant la nouvelle identité graphique que le groupe a inaugurée en septembre 2021, illustreront les gammes de produits de l’équipementier. « Ce sera aussi l’occasion pour les techniciens de réaliser des démonstrations techniques tout au long de la journée au gré du passage des visiteurs. Ils apporteront des réponses concrètes aux problématiques évoquées par les professionnels et mettront en avant les bonnes pratiques de montage et démontage produits », précise un communiqué.

Un stand commun CTA sur Equip Auto

Au mois d’octobre, NTN donnera à nouveau rendez-vous à ses clients et ses prospects sur Equip Auto Paris (stand 1 E – 066). L’événement est très attendu car il inaugure un nouveau format qui agrège Equip Auto et le Mondial de l’Automobile lors de la semaine de la mobilité ou Paris Automotive Week. « Pour l’occasion, un stand commun CTA de plus de 400 m² abritant les trois sociétés partenaires, Elring, CLAS et NTN, sera déployé. En plus de son espace produits dédié, NTN interviendra aux côtés des techniciens Elring et CLAS pour proposer un programme de démonstrations tout au long de la journée », détaille un porte-parole du groupe.